Múlt vasárnap a Csákvár elleni 2-2-es döntetlennel kezdte a tavaszi szezont a Szombathelyi Haladás együttese. Hazai pályán az egy pont nem sok, ám a vasiak a 10. perctől kezdve Beronja kiállítása miatt emberhátrányban futballozta. Ha így nézzük, mégsem olyan rossz a döntetlen. Aleksandar Jovic alakulata 20 ponttal csak a 14. helyen áll a tabellán, igaz, a zöld-fehéreknek van még őszről egy elmaradt bajnokijuk. A korábban a Haladásnál dolgozó, Aczél Zoltán vezette HR-Rent Kozármisleny az ősz egyik meglepetéscsapata volt, a kék-fehérek az 5. helyen teleltek. A tavaszi első fordulóban viszont hazai pályán 2-1-re kikaptak a Budapest Honvédtól. A baranyaiak támadószekciója veszélyes, a negyedik legtöbb gólt (35) szerezték a másodosztályban, az NB II. góllövőlistáját 11 találattal a kozármislenyi támadó, Kirchner György vezeti. A baranyaiak télen leigazolták az NB I.-es múlttal rendelkező Daru Bencét és Baranyában futballozik a korábbi Haladás-középpályás, Schuszter Ronald is.

– Jó mérkőzést várok, hazai pályán játszunk, ami nagy előnyt kell, hogy jelentsen számunkra – mondta Pálfi Donát, a szombathelyiek kapusa. – A Csákvár elleni mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, szinte végig emberhátrányban játszottunk, nem is tudtunk nyerni. Emiatt is nagyon motiváltak vagyunk most. A kozármislenyi együttesben több gólveszélyes támadó is szerepel, elég, ha csak a góllövőlistát vezető Kirchnert említem. Biztosan lesz védenivalóm – de meg fogom oldani a feladatom!