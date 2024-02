"Klubunk életbe léptette azon opcióját, mely szerint 1 hónapnyi játék után együttesünk dönthet a játékos további sorsáról, mi pedig Lovre elmúlt teljesítményét figyelembe véve egyértelmű döntést hoztunk" - olvasható az Egis Körmend közösségi oldalán, ahol az irányítóval rövid interjút is készítettek.

Ebből kiderül, hogy Bašić rendkívül hálás a szíves fogadtatásért, elégedett jelenlegi helyzetével. Úgy látja, hogy a ZTE és az Alba elleni győzelmeknek köszönhetően most a csapatban és a városban is pozitív a hangulat, amit nagyon jó látni.

- A csapat nagyon jól fogadott, és ezért nagyon hálás vagyok. A srácok, illetve az edzőstáb segített nekem, hogy gyorsan be tudjak illeszkedni és úgy érzem, hogy ezt a pályán is megmutatjuk - fogalmazott a légiós, aki kitért arra is, miért hagyta el előző klubját.

- Nem a Kedainiai-i teljesítménnyel volt gond, hanem megsérültem, és több mint egy hónapot kellett kihagynom - folytatta Bašić. - Ezért közös megegyezéssel felbontottuk a szerződést, és most itt vagyok Körmenden, már majdnem egy hónapja. Nagyon hálás vagyok azoknak az edzőknek és stábtagoknak a Nevežisben, akik lehetőséget adtak nekem arra, hogy ilyen magas szinten játszhassak, mint a litván liga.

Bašić örül, hogy jó benyomást sikerült keltenie Körmenden, bár a Szeged ellen elveszített kupameccs miatt bőven maradt hiányérzete.

- Szeretek passzolni, és úgy érzem, hogy ez a játékomnak talán a legjobb része, de ehhez ügyes csapattársakra is szükség van. Úgy gondolom, hogy jól beleillek a csapatba, mert remek játékosok vesznek körül, akik jól olvassák a játékot, és kihasználják azokat a helyzeteket, amikbe helyezem őket. Remélem, hogy így fogunk tovább játszani, sőt mégjobban! - bizakodott az irányító, akit arról is faggattak, miként sikerült Tolberttel ilyen rövid idő alatt ennyire remek összhangba kerülni.

- Sage egy nagyszerű játékos, akivel túl sokat nem kellett beszélnem, hogy mit- és hogyan csináljon, mert nagyon jól értjük egymást a pályán. Mindig várja a labdát, és bármikor készen áll befejezni az akciót, ami pedig teret nyit a többi játékosnak. Most minden csapat arra fog összpontosítani, hogy kettőnk között ezt a pár dolgot levédekezze, és mivel ez lefoglalja őket, így több lehetőségünk lesz más játékosokat is bevonni a támadásba. Ez teszi majd igazán veszélyessé a csapatunkat támadásban. Kevésszer volt rá alkalmam, hogy egy játékossal ilyen szoros összhangban legyek a pályán, mint amilyen most Sage-gel, ez hatalmas felüdülés a számomra - zárta szavait Lovre Bašić.