Szentgotthárdi VSE II.–Péti MTE 6:2 (3506-3392). Szentgotthárd, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Szentgotthárdi VSE II.: László 580, Cseh M. 612, Németh L. 560, Karba L. 592, Györke 613, Cserpnyák Á. 549. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Az első sorban László Tibor nagy csatában maradt alul a pétiek legjobbja ellen. Cseh Máté nagyszerű, 428 fás telijének is köszönhető magabiztosan szerezte meg a csapatpontot. A második sorban Németh László veszített, míg Karba Lajos szoros küzdelemben győzött: 2-2 és 79 fára növelték az előnyt a szentgotthárdiak. A végén, az utolsó körben Györke Tamás remek játékkal, mellette Cserpnyák Árpád (549) gyenge teljesítménnyel gyűjtötte be a csapatpontokat, bebiztosítva a 135 fás győzelmet.

Ifjúsági: 4:0 (998-958). Iván O. 504, Végvári 494.

TOPIDO Nagymizdó SE–Nyergesújfalu VSE 6:2 (3347-3220). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Bagi I. 564, Rejtli L. 557, Gergó R./Bagi M. 535, Hegedűs 530, Polgár 571, Nagy J. 590. Játékos-edző: Polgár Károly.

A tabellára nézve nagy különbség volt a csapatok között, ami sima vasi győzelmet ígért. A mérkőzés így is indult, hazai pontokkal és 87 fa különbséggel zárt a kezdő sor. A folytatásban azonban egyenlítettek a vendégek és az előny is hat fára csökkent. A befejező sorban viszont mindkét nagymizdói játékos koncentrált játékot mutatott be, szinte féltávnál megnyerték a párharcukat, eldöntve egyúttal a mérkőzést is.

Ifjúsági: 3:1 (906-872). Sevecsek 419, Szabó B. 487.

Balogunyom TK–Mosonszentmiklós 6:2 (3433-3281). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom TK: Svajda Z./Völgyi 560, Horváth M. 598, Virág 619, Kuslics 540, Biró 559, Cserei 557. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Svajda Zoltánt a 49. dobás után sérülés miatt Völgyi Ádám váltotta, mindketten jó játékkal szerezték meg a csapatpontot. Horvàth Márton megközelítette ugyan a 600 fát, de három szettben alulmaradt: az első forduló után 1-1 volt az állás és 24 fával a balogunyomiak vezettek. A középső sorban Virág Bence nagyon jó játékkal, biztosan győzte le ellenfelét. Kuslics Gergelynek nem ment a játék, így a csapatpontot a vendégek szerezték meg: 2-2 volt az eredmény, de 104 fával a hazaiak mentek. A befejező sorban 60 gurításig akár döntetlen is lehetett volna a végeredmény, de onnantól kezdve Biró Benjámin és Cserei Gábor is feljavult és eldöntötték a mérkőzést. A hazai csapat nehézségei ellenére értékes győzelmet aratott.

Ifjúsági: 3:1 (1100-1085). Horváth F. 520, Völgyi 580.

Sárvári Kinizsi–Csákánydoroszlói TE 1:7 (3308-3420). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Bejczi 544, Farkas 588, Szijj 534, Csirkovits 529, Gombos B. 575, Rozmán 538. Játékos-edző: Farkas Imre.

Csákánydoroszlói TE: Horváth R. 589, Márton Sz. 605, Sütő 553, Meixner 565, Vilics 565, Danyi 543. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Ifjúsági: 4:0 (1085-991). Banai 581, Németh M. 504, illetve Márton G. 552, Simon B. 439.

A 16. forduló vasi érdekeltségű mérkőzései. Szombat, 14.00: Ajka Kristály SE–Balogunyom TK, Csákánydoroszlói TE–Oroszlány (Zalaegerszegen), Péti MTE–TOPIDO Nagymizdó. Vasárnap, 10.00: Mosonszentmiklós SE–Szentgotthárdi VSE II.