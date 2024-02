Váradi Benedek a Falco KC Szombathely saját nevelésű játékosa, 2012. októberében mutatkozott be a felnőtteknél. Gyorsan meghatározó játékossá nőtt ki magát, csapatkapitányként kulcsszerepet vállat a Falco 2019-es, 2021-es, 2022-es bajnoki címéből, valamint a 2021-es Magyar Kupa-győzelméből. Majd légiósnak állt, és első külföldön töltött szezonjában a litván élklub, a Rytas Vilnius mezében gyűjtött be egy bajnoki ezüstérnet. Az idei szezont már a lengyel Trefl Sopot csapatában kezdte – kulcsemberként segíti a tabella harmadik helyén álló együttesét.

– Nem mostanában játszottam az Aréna Savariában, örömmel tértem haza – mondta mosolyogva Váradi Benedek. – A szezon közben nincs lehetőségem napokat eltölteni Szombathelyen, ezért is örülök annak, hogy most itt van a válogatott főhadiszállása. Találkoztam a családommal, a régi barátaimmal – de bárhová is fordulók, ismerős arcokat látok. Ami rendkívül felemelő érzés. Ennek megfelelően tényleg jó érzéssel, motiváltan vágtam bele a munkába a válogatottal – ahol szintén csupa ismerős arc vesz körül.

Rengeteg élmény köt a Falcóhoz, a csarnokhoz – de most nem egy klubcsapat, hanem a válogatott sikeréért küzdünk. Szerintem jó választás volt, hogy a szövetség Gasper Okornra bízta a szakmai munka irányítását: minőségi edző, aki ismeri a magyar mezőnyt, a magyar játékosokat, és a keret zömével dolgozott is együtt. Aminek azért is van jelentősége, mert kevés időnk van együtt dolgozni – hiszen a héten két meccs vár ránk, megspékelve utazással, ami azért elég feszített tempó. De szerintem tudunk változtatni az elmúlt időszak játékán, stílusán, és megpróbálunk ismét szép eredményeket elérni – mert van minőség a csapatunkban. Bizakodva várom az Európa-bajnoki selejtező-sorozatot! Jó a hangulat az öltözőben, együtt van a társaság, mindenki egészséges – szombaton pedig számíthatunk a közönségünk támogatására, hiszen ahogyan tudom, telt ház lesz vasárnap!

– Nem bántam meg hogy légiósnak álltam, bár nem volt könnyű elhagyni a nevelőegyesületemet – folytatta Váradi Benedek. – Persze ez a helyzet mind a magánéletben, mind szakmailag komoly kihívás elé állít – de élvezem a dolgot, és igyekszem megfelelni a kihívásoknak. Jól éreztem magam Litvániában, és úgy érzem, hogy jó helyen vagyok Lengyelországban is. Rendszeresen játszom, igyekszem fejlődni – az pedig külön motiváló, hogy a Sopot komoly célokért küzd. Sűrű a menetrendem, egymást érik a mérkőzések – szombaton például még kupamecset játszottam, így kicsit késve csatlakozhattam a válogatotthoz.