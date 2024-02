Celldömölki VSE-Vulkánfürdő (I.)–Szombathlyi MÁV Haladás VSE (NB III.) 1-8 (1-3). Celldömölk, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.

HVSE: Pataki M. – Buzás L., Horváth M., Varga Cs., (Kovács B.) Czuczi P., (Vígh P.) – Balogh Á., Varga M. (Hende M.) – Szabó M., (Likerecz B.) Tóth M., (Árvay D.) Pap M. – Szenczi B. (Hári K.). Edző: Szenczi Imre. Gólszerzők: Keszei T., ill. Pap M. 3, Szenczi B., Czuczi P., Árvay D., Hári K. 2. A hazai csapatból több kulcsember hiányzott, ráadásul később kezdte meg a felkészülést is – ennek megfelelően alakult a mérkőzés. Végig a Haladás diktálta a tempót, biztosan nyert. Mind a két csapat nyíltan futballozott, nem igazán az eredmény számított, hanem inkább az, hogy minden játékos kapjon elegendő terhelést.

– Nagy labdabirtoklási fölény jellemezte játékunkat, több helyzetet is sikerült kidolgoznunk, a második félidőben pedig tovább nőt a fölényünk – értékelt Szenczi Imre, a Haladás VSE mestere. – Tudom, hogy ez csak egy edzőmérkőzés volt a sok közül, de a játékunk most hasonlított leginkább arra, amit elképzelek. A merev, poszthoz kötött játék helyett ma olyan játékosokat láttam, akik élvezik a futballt, mosollyal az arcukon futballoznak. Természetesen van még javítanivalónk. A ki nem kényszerített hibákat, az eladott labdák számát tovább kell redukálnunk, mivel azokat a bajnokságban kíméletlenül büntetik. De például a labda nélküli játékunkat is fejleszteni kell az ellenfél térfelén. Szóval van még feladatunk bőven – de szerencsére időnk is van még. Folytatjuk tovább a munkát! A Haladás VSE szombaton ismét edzőmeccset vív: 12 órakor a Kenderesi utcai pályán a vármegyei I. osztály negyedik helyén álló Sárvár FC együttesét látja vendégül.