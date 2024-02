Szerdán a Lipótot verte edzőmeccsen a Haladás (3-1). Szombaton pedig a szintén a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályban szereplő, ott listavezető Mezőörsöt fogadta. Az ellenfél minőségi, magasabb osztályt megjárt játékosokat vonultat fel – még áll a Magyar Kupában is, a nyolcaddöntőben a Vasast fogadja majd.

Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.)–Mezőörs KSE (I.) 1-4 (0-3). Szombathely, Kenderesi utca, felkészülési labdraúgó-mérkőzés, vezette: Boda Gy.

HVSE: Pataki M. – Buzás L., Horváth M., Kovács B., Czuczi – Balogh Á., Varga M. – Szabó M., Szenczi B., Árvay D. – Pap M. Csereként pályára lépett: Vígh P., Varga Cs., Hende M., Hári K. Edző: Szenczi Imre.

Szombathelyi gólszerző: Szenczi B.

– Széllel szemben kezdtünk, ráadásul rögtön nekünk esett az ellenfél – számolt be az edzőmérkőzésen történtekről a HVSE edzője, Szenczi Imre. – Az első 10-15 percünk rendben volt, aztán jöttek a hibák. Próbáltuk futballozni, de bele-belehibáztunk a labdakihozatalba – ezúttal tompán játszottunk, nem volt bennünk lendület. A hibákat pedig büntette a rutinos ellenfél. Megszerezte a vezetést, és az irányítást is átvette – több komoly helyzetet kidolgozott, kapufát rúgott, és két újabb góllal el is döntötte a meccset. A második félidő már kiegyenlítettebb volt, igaz, így is növelte az előnyét ellenfelünk – nekünk csak a szépítésre futotta. Az eredmény reális, az ellenfelünk ennyivel jobbnak bizonyult. Kár ezért a mérkőzésért, mert az elmúlt hetekben már egészen jól teljesítettünk, úgy éreztem, hogy jobban nézünk ki, mint tavaly. Ez a meccs, ez a vereség azonban megmutatta, hogy védekezésben komoly hiányosságaink vannak – a négy gólból kettőt úgy rúgott az ellenfél, hogy tálcán kínáltuk fel a lehetőséget. Dolgozunk tovább!

A Haladás VSE a héten két újabb edzőmérkőzést játszik. Szerdán 18 órakor Vépet (I.), majd szombaton 12 órakor a Nagykanizsát (NB III.) látja vendégül.