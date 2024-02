A ZTE elleni idegenbeli győzelem (101-110) megtette hatását és bár ezer sebből vérzett még mindig az Egis Körmend, sikerrel vette az Alba által jelentett akadályt is (103-98), ami nem kis teljesítmény volt a Rába-partiaktól. Lovre Basic érkezése óta szinte megtáltosodtak a piros-feketék, így nem csoda, hogy a sérült Cook helyére leigazolt horvát irányító nem csak Cook felépüléséig marad Körmenden, hanem egészen a szezon végéig – ezt csütörtökön kora este tették közzé a klub hivatalos közösségi oldalán.

– Nagyon látványos az ő szerepe – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – December eleje óta kényszerültünk irányító nélküli játékra egészen a Szeged elleni kupameccsig. Azóta pedig újra és újra bebizonyosodik, hogy mekkora jelentőséggel bír az, ha van egy olyan játékos, aki tudja, mi a dolga és nem akart mást csinálni, csak irányítani. Lovre tud és akar is irányítani, amihez megvannak a társak, akiknek megfelelő mozgások esetén odapasszolja a labdát, nem az a szelektálós típus, hogy valakinek passzol, valakinek pedig nem. Ez egyrészt meglátszik a csapat eredményén, másrészt pedig egyes játékosok teljesítményén is, akik szárnyakat kaptak az utóbbi meccseken, például Takács Kristóf, Ferencz Csaba, vagy éppen Sage Tolbert. Utóbbi eddig is mindig igyekezett odatenni magát, de jobbára saját magának kellett megcsinálnia azokat a helyzeteket, amelyekből pontot tudott szerezni, most pedig "csak" oda kell mennie a jó helyre, és Lovre passzát behúzni a gyűrűbe. Nagyon örülök, hogy ezzel a csapatmorált is sikerült feljavítania és szezon végéig erősíti a keretünket, lehetőleg sérülésmentesen.

Ősszel a Honvédot a teltházas vendégszektor támogatásával 87-96-ra győzte le a Körmend idegenben Durázi extrájával. Bár a fővárosi rekordbajnok csak a 12. helyen állomásozik, az előző fordulóban hazai pályán 14 ponttal múlta felül a tabella harmadik pozíciójában állomásozó Szolnokot (91-77), ami legalább olyan fontos győzelem volt a Honvédnak, mint a Rába-partiaknak az Alba elleni diadal. A Honvéd idén mindössze két győzelmet tudott aratni idegenben, Zalaegerszegen (91-95) és Kecskeméten (67-75).

– Volt egy rossz szériánk, de azért az látszik, hogy senki sem felejtett el nálunk kosarazni – folytatta Kocsis Tamás. – Ebből a rossz szériából most már erőteljesen jövünk kifele, jó úton járunk, de a soron következő győzelmet sem adják ingyen. Nem lesz könnyed ujjgyakorlat a négy légióssal érkező Honvéd elleni találkozó sem hazai pályán. Biztos vagyok abban, hogy mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy megnehezítsék a dolgunkat. Remek csapattal rendelkezik a Honvéd, amelyben mindenki tudja a szerepét, amit senki sem akar túljátszani. Dokovic kiválóan szervezi a játékukat, illetve kész életveszély Brown, aki bárhonnan, bármilyen helyzetben képes betalálni. Bár van magasemberük, de ők is sokszor alkalmazzák azt az alacsonyszerkezetes játékot, amit mi. Veszélyes ellenfélről van szó, amely többféle variációban képes kosarazni, remélem, lesz ellenszerünk mindegyikre.