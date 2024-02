Fordulás után is ott loholt ellenfele nyomában az OSE (22. perc: 46-44). Azonban Benke, Keller és Tiby is nagyon belelendült – a vezérletükkel fokozta a tempót. Egyre nehezebben tartott a lépést a vendég, 10 pont fölé hízott a hazai fór (25. perc: 59-47). Az időkérés után sem tudott változtatni a játékán az Oroszlány, szinte csak büntetőből szerzett pontot – állandósult a 10 pont körüli, feletti hazai előny. A negyedik negyedet így 15 pontos fórból kezdhette az egyre magabiztosabb Falco (30. perc: 70-55). És innen már nem volt visszaút az OSE számára, rutinosan játszott a Falco. Húsz pont fölötti különbségnél pedig el is dőlt a meccs (33. perc: 79-58). A 100 pontot végül nem tudta átlépni a Falco, de ez nem rontotta el a hazai szurkolótábor örömét – ami nem is meglepő, hiszen 29 pontot vert ellenfelére a Konakov-csapat.

Egy félideig tudta tartani a lépést az OSE, biztosan nyert a Falco – Perl nélkül is.

Jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions 99-70 (25-21, 19-16, 26-18, 29-15)

Szombathely, 3010 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Nagy V., Farkas G.

Falco: Pot 14, Tanoh Dez 7/3, Benke 13/6, Tiby 25/9, Keller 12/3. Csere: Pongó 10/3, Barac 5, Jordano 5/3, Kovács B. 3/3, Krivacsevics 4, Verasztó 1, Hansen –. Edző: Milos Konakov.

OSE: Riddley 16/9, Szabadfi 1, Ruják 9/3, Thomas 12, Polutak 15. Csere: Balsay 10/3, Gáspár 3/3, Illés, Werner 4, Árvai-File –, Czermann –. Edző: Váradi Kornél.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6-6. 6. perc: 20-12. 12. perc: 28-21. 15. perc: 33-30. 18. perc: 38-35. 20. perc: 44-37. 25. perc: 59-47. 28. perc: 65-53. 30. perc: 70-55. 33. perc: 79-58. 36. perc: 88-63.

Kipontozódott: Polutak (38.).

Edzői nyilatkozatok:

Milos Konakov: – Puhán kezdtünk, nagyon nem a mi ritmusunkban játszottunk. Ennek megvan az oka, a héten voltak kisebb, nagyobb problémáink, többen betegséggel bajlódtak, nem a megszokott munkát végeztük el az edzéseken. De a második félidőben összeállt a játékunk, csapatként győztünk – és ebben a győzelemben ismét nagy szerepe volt a közönségünknek, extra energiát adott. Bízom benne, hogy a következő meccsre már rendben leszünk!

Váradi Kornél: – Úgy két és fél, három negyedig ha nem is egál, de szoros meccset játszottunk a Falcóval. Ám ellenfelünk a második félidőben megnyerte a lepattanócsatát, sok második esélyt engedtünk a Falcónak, ami döntőnek bizonyult. A végére el is fogytunk, mi nem meglepő, hiszen két ember is hiányzott a rotációnkból. De tudunk ebből a mérkőzésből is építkezni.