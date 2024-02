A Sopron a vártnál gyengébben kezdte a bajnokságot, novemberben edzőt is váltott a klubvezetés: az a Gasper Potochnik vette át a szakmai munka irányítását Bors Miklóstól, aki korábban Körmenden és Szolnokon is sikeresen dolgozott. Időközben új légiósok – Amadou Sidibe, Anthony Mathist – is érkeztek a csapathoz. Potochnik az Alba elleni idegenbeli vereséggel mutatkozott be a kispadon. Aztán viszont következett zsinórban hat győzelem (Honvéd, Szeged, OSE, Kecskemét, Szolnok, Körmend). A nagy sorozat egy pécsi vereséggel szakadt meg. A fiaskót követte egy Kaposvár elleni diadal, az előző fordulóban pedig Pakson kapott ki 76-86-ra az SKC. A tabella 5. helyére fellépő Sopron kulcsembere, legponterősebb játékosa az amerikai irányító, David Nichols, 20 pontos átlaggal. A Falco a 7. fordulóban simán, 89-74-re nyert Sopronban – igaz, a mostani Sopron már nem hasonlít az akkori csapathoz. Ettől függetlenül ismét a címvédő, listavezető Falco lép pályára esélyesként.

– Ellenfelünk megtáltosodott az edzőváltás óta, jó kosárlabdát játszik, mindenkire veszélyes, éppen ezért a Sopronban lejátszott meccsből nem szabad kiindulni – jelezte a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szerb irányítója, Stefan Pot. – Érezhetően motivált csapat a Sopron, erőszakos, agresszív stílusban játszik, komoly energiát fordít a védekezésre is. Harcos, kiélezett csatára számítok. De nekünk a saját stílusunkban kell játszanunk: jó védekezésre, gyors pontos támadójátékra, csapatmunkára lesz szükség. És megpróbálunk végig nagy tempót diktálni, megpróbáljuk bedarálni ellenfelünket.