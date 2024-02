A kupában és a bajnokságban is címvédő Haladás VSE parádés teljesítménnyel, természetesen az élen zárta a bajnoki alapszakaszt – míg a Magyar Futsal Akadémia sereghajtóként. Az alapszakaszban a HVSE hazai pályán (6-4) és idegenben (0-8) is legyőzte az akadémia csapatát. Nem vitás, hogy ismét a szombathelyi gárda lép pályára esélyesként – az is meglepetés lenne, ha a fővárosi gárda szoros csatára kényszerítené szombathelyi riválisát. A párharc egy mérkőzésen dől el, a győztes bejut a legjobb nyolc közé.

Futsal Magyar Kupa, nyolcaddöntő, párosítások, péntek: Nyírbátori SC (I.)–MVFC Berettyóújfalu (I.), Tiszaföldvár SE (II.)–Á Stúdió Nyíregyháza (I.), Rubeola FC (II.)–Mag-Log Maglódi TC (I.), Magyar Futsal Akadémia (I.)–Haladás VSE (I.). Vasárnap: Dunaújváros Futsal (II.)–1. Futsal Club Veszprém (I.). Hétfő: DEAC (I.)–SG Kecskemét Futsal (I.), Tolna-Mözs FSE (NB III.)–PTE-PEAC (I.), TFSE-11Teamsports (II.)–Újpest FC-220Volt (I.).

A kupaforduló után a felsőházi rájátszás első fordulójával folytatódik a bajnokság: a Haladás VSE február 23-án, pénteken a nagy rivális Berettyóújfalut fogadja – a rangadó 18.30-kor kezdődik.