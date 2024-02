A Haladás VSE NB II.-es futsalcsapata a harmadik helyen (12 győzelem/1 döntetlen/5 vereség) zárta a 10 csapatot felvonultató nyugati csoport alapszakaszát. Így bejutott a felsőházi rájátszásba – a TFSE, az UTE, a Nagykanizsa és az ELTE társaságában. A csapatok az alapszakaszban elért helyezésüknek megfelelően pontokat visznek magukkal a felsőházba, ahol oda-vissza játszik mindenki mindenkivel – vagyis következik még nyolc bajnoki a HVSE számára.

– A tavalyi szezonban még 12 csapat alkotta a mezőnyt, idén már csak 10, így szűkebb, de erősebb lett a csoport – jelezte Sziffer András, a Haladás VSE II. NB II.-es futsalcsapatának az edzője. – Ennek ellenére ismét azzal a céllal futottunk neki az alapszakasznak, hogy beverekedjük magunkat a felsőházi rájátszásba – ez sikerült is, ennek megfelelően összességben elégedett vagyok a szezon mögöttünk hagyott részével. Bár nagy szerepet játszanak a csapatunkban az NB I.-ből visszajátszók, úgy látom, hogy a fiataljaink folyamatosan fejlődnek, mind erőben, mind sebességben egyre jobban felveszik a versenyt a felnőtt játékosokkal – és ugye elsősorban az a feladatunk, hogy minél minőségi utánpótlást neveljünk az első csapat számára. És csapatként is fejlődtünk, léptünk előre. A folytatás nehéz lesz, hiszen a rájátszásban már a legjobb riválisokkal versenyzünk. Ami újabb kitűnő erőpróba lesz a fiataljaink számára. A tavalyi szezont bronzéremmel zártuk, szeretnénk idén is megőrizni a dobogós helyünket – de különösebb nyomást nem helyezek a csapatomra.

A felsőházi tabella állása: 1. TFSE 6 pont, 2. UTE 4, 3. Haladás VSE II. 2, 4. Nagykanizsa 1, 5. ELTE 0.

A Haladás II. pénteken (20.45) a Nagykanizsát fogadja.

A zöld-fehér csapat házi gólkirály a 13 találatnál járó Volner Bence.