A kupában és a bajnokságban is címvédő Haladás VSE parádés teljesítménnyel, természetesen az élen zárta a bajnoki alapszakaszt – míg a Magyar Futsal Akadémia sereghajtóként. Az alapszakaszban a HVSE hazai pályán (6-4) és idegenben (0-8) is legyőzte az akadémia csapatát. Nem vitás, hogy ismét a szombathelyi gárda léptt pályára esélyesként. A zöld-fehéreknél most lépett először pályára az új szerzemény, Hadházi Sándor.

Magyar Futsal Akadémia–Haladás VSE 3-6 (3-4). Budapest, futsal Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Wittner, Karsai (Góbi).

MFA: Vincze – Véghelyi, Szabó D., Tarpai, Nguyen. Csere: Boldizsár, Gaylhoffer, Papp, Joó, Módly, Vas G., Bokor, Szabó B. Edző: Tóth Miklós.

HVSE: Alasztics – Luiggi, Knizs, Henrique, Vatamanuic-Bartha. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Hajmási, Dróth, Sipos, Körmendy, Hadházi, Vas Á., Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Szabó D. (10.), Nguyen (10.), Tarpai (11.), ill. Dróth (6., 37.), Henrique (7., 7.), Vas G. (7., öngól), Vatamaniuc-Barth (35.).

A Haladás komolyan vette a feladatát, erős kerettel lépett pályára – és rögtön nekiesett ellenfelének, gyilkos tempót diktált. Olyannyira, hogy a 7. percben már 4-0-ra vezetett – úgy tűnt, hogy villámgyorsan eldőlt a mérkőzés sorsa! A házigazda azonban nem adta fel, és nagy előnye birtokában talán a szombathelyi gárda is kiengedett, könnyelmű hibákat vétett, így váratlanul szoros lett a mérkőzés, a 11. percben ugyanis már csak egy gól volt az MFA hátránya (3-4). Belelkesedett a házigazda, okozott azért kellemetlen pillanatokat az esélyesebb vasi alakulatnak. Ám a percek múlásával rendezte sorait a Haladás, átvette az irányítást, sok helyzetet dolgozott ki – de a jobbnál jobb lehetőségeket is elpuskázta. Így egészen a hajráig nem esett gól, szoros volt a csata. A végén azonban csak eldöntötte, csak bedarálta ellenfelét a Haladás – és 6-3-ra nyert megnyerte a mérkőzést. Magának tette nehézzé a meccset a HVSE, de összességében biztosan megérdemelten nyert, és jutott be a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé.

A folytatásban elkezdődik a felsőházi rájátszás – a HVSE a nagy rivális Berettyóújfalut látja vendégül pénteken 18.30-kor.