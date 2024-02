Az NB I.-es futsalbajnokság alapszakaszát hazai pályán, a DEAC elleni győzelemmel (2-1) zárta le az alapszakaszgyőztes, bajnoki címvédő Haladás VSE. A találkozó előtt köszöntötték a szombathelyi csapat egyik kulcsjátékosát, Kovács Mátét, aki a Berettyóújfalu elleni hazai meccsen (3-2) 100. alkalommal lépett pályára bajnoki meccsen Haladás-mezben – azóta már 104-nél tart a számláló. Kovács Máté mindössze 22 évesen érte el azt a komoly mérföldkövet!

– Pápán születtem, ott is kezdtem el futballozni, kezdetben természetesen nagypályán – utalt a kezdetekre a Scholes becenévvel is illetett Kovács Máté. – A középiskolát Győrben kezdtem el, és mivel nagyon szerettem kispályázni, adta magát, hogy kipróbálja a futsalt. Jól ment a játék, meg is nyertük az NB II.-es bajnokságot a régi legendás Rába ETO romjain épült ETO SZC Futsal Clubbal – majd anyagi gondok miatt megszűnt a csapat. Győrben az Juan Ramón Calvo Rodríguez volt az edző, aki a másodosztályú bajnoki cím után éppen Szombathelyre szerződött. Nem akartam abbahagyni a futsalt, ezért követtem Juanrát Szombathelyre – érdeklődtem a Haladásnál, leigazoltak, kaptam lehetőséget a bizonyításra. Kezdetben az utánpótlásban, illetve a második számú, NB II.-es csapatban futballoztam. Majd a 2020/2021-es szezonban bemutatkozhattam az első csapatban – a folytatásban pedig egyre több időt tölthettem a pályán. Minden nagy sikert megéltem a Haladással, pályára léphettem a Bajnokok Ligájában is, büszke vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Jó döntést hoztam, amikor Szombathelyre igazoltam – már a magánéletem is ide köt, az egyetem hallgatója vagyok, sportszervező szakon tanulok.

– Egyre javul a futsal megítélése Magyarországon, Szombathelyen pedig rengetegen szorítanak a csapatért, mindig felemelő érzés hazai pályán játszani. Amíg csak lehet, szeretném folytatni a futsal, minél több győzelmet aratni a Haladással mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. Itthon kiemelkedünk a mezőnyből, de a folyamatos fejlődésnek köszönhetően európai szinten is a 10-15 legjobb csapat közé teszem a Haladást – köszönhetően a profi körülményeknek, a profi klubvezetésnek is. Távlati céljaim között szerepel a légióskodás, illetve nagy vágyam, hogy stabil tagja legyek a válogatottnak, mert eddig csak kétszer játszottam a nemzeti csapatban – zárta szavait Kovács Máté.