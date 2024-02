A Gárdony a 8. helyen áll a 16 csapatot felvonultató csoportjában (Dél-Nyugat).

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (NB III.)–Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.) 2-2 (1-0). Gárdony, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

HVSE: Horváth B. – Buzás, Horváth M., Kovács B., Czuczi, Varga M., Balogh Á., Tóth M., Szabó M., Papp M., Szenczi B. Csereként pályára léptek: Pataki, Vigh, Györe, Macoun, Pál L. Edző: Szenczi Imre.

Szombathelyi gólszerző: Szabó M 2.

– Nagy ziccerrel nyitottunk, ám kihagytuk a helyzetet – számolt be az edzőmeccsen történtekről Szenczi Imre vezetőedző. – Aztán belelendült az ellenfél, átvette az irányítást, helyzeteket dolgozott ki, megszerezte a vezetést is. Ekkor nagyon nem nézett ki jól a játékunk, kapkodtunk, belementünk egy fejetlen rohanásba, kemény belépők tördelték a meccset. A félidő hajrájára szedtük össze magunkat, ekkor már látszott, hogy mit akarunk játszani. A második félidő pedig már rendben volt, szinte csak az ellenfél térfelén zajlott a játék, többet birtokoltuk a labdát, voltak helyzeteink, de a sok lehetőségből csak egyet használtunk ki. Míg a házigazda az egyik kósza ellentámadását gólra váltotta, ismét vezetésre tett szert. Nem estünk össze, mentünk tovább előre, ismét egyenlítettünk, és megvoltak a lehetőségeink ahhoz, hogy megnyerjük a meccset – de nem nyertük meg. Ha most bajnokit játszottunk volna, akkor bizony bosszankodnék, hogy egy megnyert meccset engedtünk ki a kezünkből döntetlenre. Közeleg a bajnoki rajt, nehéz helyzetben vagyunk, minden egyes győzelemre nagy szükségünk van – jövő héttől nem hibázhatunk, nem szórhatjuk el könnyelműen a pontokat. Élesebbnek kell lennünk kapu előtt!

A Haladás vasárnap már bajnokit játszik, 14 órakor a Kelen SC vendégeként lép pályára a tavaszi első fordulóban, a 18. játéknapon.