Nyíregyháza Spartacus–Szombathelyi Haladás 2-1 (1-1). Balmazújváros, 400 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Katona.

Nyíregyháza: Dala – Tamás (Vida, 46.), Alaxai, Gengeliczki – Farkas, Toma (Nagy B., 70.), Kesztyűs (Beke, 85.), Kovácsréti (Herjeczki, 58.) – Géresi, Nagy D. – Ramos (Novák, 58.). Edző: Timár Krisztián.

Haladás: Pálfi – Erdei (Rétyi, 86.), Jagodics Ene, Tarján – Nyíri, Horváth R. (Beronja, 69.), Nyíri, Rácz (Szakály, 74.), Jancsó (Kelemen, 74.), Csernik – Pintér (Mohos, 69.). Edző: Aleksandar Jovic.

3. perc: Bal oldali szöglet után Alaxai hat méterről leadott fejesét Pálfi bravúrral védte.

9. perc: Erdei a saját térfeléről Ráczhoz ívelt, a csapatkapitány egy csel után 12 méterről lőtt, a labda a felső kapufáról a gólvonal mögé pattant (0-1).

17. perc: Hazai ellentámadás futott a pályán, Nagy Dominik kapott labdát, 15 méterről lőni akart, de a visszafutó Ene mentett – a labda azonban így a bal sarok felé vágódott, Pálfi bravúrral szögletre tolta Ene lövését.

29. perc: Farkas jobb oldali beadása után Alaxai fejelte el Pálfi elöl a labdát, Nagy szintén fejjel tovább bólintotta, Gengeliczki félfordulattal, nyolc méterről a léc alá lőtt (1-1).

30. perc: Tarján vett át hosszan egy átadást a saját térfelén, majd eltalálta a megugrani készülő Farkast – sárga lap. Miután a védőnek már volt egy sárgája, Katona kiállította a szombathelyi játékost.

59. perc: Jobb oldali szabadrúgás után a bevetődő Vida hét méterről, jobbal a bal sarokba lőtt (2-1).

64. perc: Ene hosszú átadását Horváth 12 méterről a kilépő kapus mellett a jobb sarok mellé tekerte.

83. perc: Novák léc alá tartó fejesét tolta szögletre Pálfi.

90+2: Jobb oldali szöglet után az előrehúzódó Pálfi hat méteres lövését védte Dala.

Nagy lendülettel kezdtek a hazaiak, gyors támadásokat vezettek – igyekeztek minél hamarabb megszerezni a vezetést. A szombathelyiek nem csak védekeztek, néhány veszélyes támadást ők is vezettek. Majd Rácz találatával is a vezetést is megszerezték a zöld-fehérek. Jó iramú, hullámzó volt a meccs, mindkét csapat nyíltsisakkal futballozott. Aztán csőstül jött a baj, kiegyenlített a Nyíregyháza, majd a középkezdés után Tarján Patrikot kiállította a játékvezető. A hazaiak nagy fölénybe kerültek, a vendégek beszorultak, a védekezésre összpontosítottak.

Szünet után a hazaiak domináltak az emberhátrányban futballozó vasiak ellen – és hamarosan a vezetést is megszerezték. A szombathelyiek azonban nem adták fel, de tíz emberrel nem sok esélyük volt, a szabolcsiak irányították a játékot és dolgoztak ki kisebb-nagyobb helyzeteket. Rádásul a hajrában már nem volt a pályán Rácz és Horváth sem.

A Haladás becsülettel küzdött, hajtott, de – főleg emberháránybn – nem volt reális esélye a pontszerzésre.