A bajnokságot remekül kezdő, de az utóbbi időben nem túl jó passzban lévő újonc Szigetszentmiklós NKSE csapatát fogadta szombat este a Haladás Sportkomplexum csarnokában a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia felnőtt alakulata. Kisebb meglepetésre a vendégek kezdték lendületesebben az összecsapást, de villámgyorsan rendezte sorait a házigazda és esélyeshez méltóan átvette a mérkőzés irányítását. A 12. percben már négy gól volt a szombathelyiek előnye (7-3), időt is kért a Szigetszentmiklós. Kiváló labdaszerzések mellett a kapuból is jó teljesítmény érkezett, gyors ellentámadások végén tudta növelni a különbséget a vasi gárda, amely teljes mértékben uralta az első félidőt, így a szünetben 17-11-re vezetett.

A második játékrész elején gyorsan dűlőre próbálta vinni a találkozót az SZKKA, a 35. percben már kilencgólosra duzzasztotta előnyét (22-13), így a lényegi kérdések tulajdonképpen már el is dőltek. A lányok persze a meccs utolsó harmadára sem dőltek hátra, a Szigetszentmiklós próbált kozmetikázni az eredményen, de végül tízgólos, 35-25-ös győzelemmel folytatta bajnoki menetelését a szombathelyi együttes. Továbbra is magabiztosan, hat ponttal vezetik a tabellát a Vida-lányok.

További eredmények: Ferencvárosi TC U19–SZISE 30-29, Eszterházy SC–Gárdony-Pázmánd NKK 26-15, Esztergomi Vitézek–PC Trade Szegedi NKE 32-20.