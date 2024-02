A labdát a Fehérvár hozta el, de első támadását eléggé gyatrán fejezte be, nem úgy a túloldalon a hazaiak, akik közül Morgan egy triplával nyitott. Djogo büntetői után 5-0-nál éledezett az Alba, amely a 6. percben Dickey kettesével két pontra zárkózott (8-6). Ismét 5-0-val távolodott a Körmend (13-6), majd az ötödik percben már csaknem 10-zel járt előrébb a házigazda Morgan közelijével (17-8).

Körmenden kis túlzással többet volt sérült, mint amennyi játékidőt a parketten töltött Balogh Máté, akinek a triplájával zárkóztak Vojvodáék. Takács duplája volt az utolsó csepp a pohárban Zubillagának, aki 19-11-nél időt kért. De továbbra a hazaiak maradtak lendületben, Chambers hármasra a csereként beállt Ferencz ugyancsak hintett egy trojkát (23-14). Djogo büntetője után zúgott a "10, 10, 10!" a lelátóról (24-14). Chambers nem hibázott távolról, ahogy Vojvoda sem közelről, hiába volt a nyakában Durázi (24-19) – Kocsis Tamás is kikérte első idejét. A negyed záróakkordja Vojvodáé volt, akinek a támadási idő utolsó másodpercében elengedett távolija utat talált a gyűrűbe (28-24).

A rövid pauzát követően tovább lopta a távot a vendég gárda, ám koncentrált védekezéssel és jó csapatjátékkal előnyben maradt a házigazda. Basic újra és újra megtalálta Tolbertet a palánk alatt, remekül dolgoztak össze. A 15. percben Basic kiváló passza után Durázi zsákolt, ismét kezdett megnyugtatóvá válni a hazai előny (42-34). Roberts becserélése óta tarthatatlannak bizonyult, kedvére szlalomozott a körmendi védelemben és rendre betalált. A 18. percben elfogyott a vasi fór, Vojvoda távolijával egalizált az Alba (48-48). A félidő végefelé a harciasabb Rába-partiak élesebbek voltak a vendégeknél, többször is hibára kényszerítették az Albát, de az ötpontos hazai előnyből Chambersnek köszönhetően három maradt a nagyszünetre (55-52).

Előzetesen talán csak kevesen gondolták, hogy ennyire partiban lesz a Körmend a Fehérvárral, ám az első félidő abszolút kiegyenlített játékot hozott. Szinte teljesen egyezett a dobóhatékonyság (59%-58%), de még a lepattanók és eladott labdák aránya is nagyjából egált mutatott. Persze, még egy félidő hátravolt, de az első két negyed alapján azt lehetett mondani, a ZTE elleni győzelem jókora muníciót jelentett a piros-feketéknek.

Fordulás után egy eltökéltebb, koncentráltabb Alba lépett pályára, amely Barnett pontjaival először ragadta magához a vezetést (55-56). Kosárra kosár volt a válasz, felváltva potyogtak a pontok. Egy sebességfokozattal igyekezett feljebb kapcsolni a Zubillaga-csapat, amely hangsúlyosabban igyekezett kihasználni magasembereik adottságait. A túloldalon erre nem sok esély volt, mivel ez erősen hiányposztnak minősült. Tolbert közelije után (62-61) egy 9-0-ás szériát futott a Fehérvár (62-70), Kocsis Tamás pedig annak rendje és módja szerint időt kért. Basic eladott labdáját Barnett váltotta újabb pontokra, már 10-zel ment a vendég alakulat (62-72). A vasiaknak azonban sikerült befékezniük a vendégeket és tapadtak az Albára.

Vojvoda ötödik triplája ugyan demoralizáló volt, de megalkuvást nem tűrően ment előre az MTE. Ferencz hármasával a 29. percben már csak négy volt közte (71-75). Újfent időt kért Zubillaga, de jött megint a körmendiek Fepuja, aki újabb triplát küldött a helyére (74-75). Chambers is betalált távolról, de Tolbert kettesével végül 76-78-cal zárult a harmadik etap. Az utolsó negyedet Vojvoda hatodik trojkája nyitotta, de továbbra is nagy elánnal üldözte az Albát a Körmend. A 33. percben Besic és Vojvoda "találkozója" utóbbinak fájt jobban, ráadásul ő is faultolt, le kellett cserélni, kérdéses volt, hogy egyáltalán vissza tud-e térni a pályára. Djogo közelije még kimaradt, de a berepülő Tolbert gyűrűbe húzta a lecsorgót, 80-81!

A 34. percben Basic büntetőivel már egál volt a meccs újra (83-83), Takács pedig előbb faulttal együtt volt eredményes közelről, majd kis szerencsével a büntetőt is beküldte, 86-83! Tolbert nem sokkal később ugyanezt véghez vitte (89-85). A hazai csapat és közönsége teljes szimbiózisban igyekezett megállítani a vendégeket, akik olykor mit sem tudtak kezdeni az elszántan védekező MTE-vel szemben. Ismét villantak a triplagyárosok, Vojvoda és Ferencz is jól célzott újfent (95-90). Két perccel a vége előtt már 6 ponttal is ment a Körmend (99-93), de Vojvoda beakasztotta nyolcadik hármasát is, így még nem nyugodhatott meg a hazai gárda. Morgan az utolsó percben le is zárhatta volna a meccset, de középtávolija kimaradt, az ellenakció pedig Chambers duplájával zárult és némi videózást követően büntetőjét is megkapta, amit viszont kihagyott (99-98).

Basic azonnal indította Tolbertet, akit betakart Dickey – a megítélt büntetőket értékesítette a körmendi légiós (101-98), hármas kellett az Albának a hosszabbításhoz. Ehelyett azonban Barnett faultolta Djogot, aki szintén helyére küldte büntetőit, lezárva az egészen elképesztő találkozót. Elvérzett a klasszikus center nélküli Körmend ellen a jóval erősebb kerettel rendelkező Alba, amely ezzel lezárta hatmeccses győztes szériáját.