A Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület által rendezett paksi floorball diákolimpia országos döntőben a legkisebb általános iskolásoktól a legnagyobb középiskolásokig minden korosztály képviseltette magát, összesen 96 csapat, így a két nap során 576 játékos, 216 mérkőzésen ütötte a labdát.

Vas vármegyét két iskola, három csapat képviselte. Az I. korcsoportos fiúcsapatok mezőnyében szerepelt az egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskola együttese, amely csoportmérkőzései során egy győzelem mellett kétszer szenvedett vereséget. A nyitányon 4-2-re verték a miskolci Vörösmartyt, a székesfehérvári Hétvezértől viszont 3-2-re, a fővárosi Vajdától pedig 8-0-ra kaptak ki. Így a rádóciak az 5-6. helyért játszhattak tovább a miskolci Szent Imre-iskola alakulatával. A borsodiak végül 4-1-re nyertek, így a vasiak a 6. pozícióban végeztek.

A III. korcsoportosok között két szombathelyi csapatnak is drukkolhattunk, hiszen az Oladi Általános Iskola fiú és lány kategóriában is odaért a legjobbak közé. A fiúk a dunaújvárosi Vasvári-, a miskolci Fényi-, valamint a mélykúti Szent Tamás-iskola csapatával kerültek egy kvartettebe. A szombathelyiek szoros meccsen kaptak ki a mélykútiaktól (3-4), majd győztek a dunaújvárosi Vasvári ellen (3-1), az utolsó csoportmérkőzésen azonban a mikolci Fényi is jobbnak bizonyult a vasiaknál (1-5), akik így az 5-6. helyért csatázhattak tovább. A székesfehérvári Hétvezér Általános Iskola gárdája végül 4-2-re múlta felül az oladisokat, akik a hatodik helyen zártak.

A lányok mezőnyében az Oladi az őcsényi Perczel Mór Általános Iskola, a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola, valamint a mélykúti Szent Tamás Katolikus Általános Iskola és Óvoda együttesével kerültek egy csoportba. A szombathelyi lányok egy döntetlennel kedtek (2-2) az A jelű kvartettben. A folytatásban a mélykúti alakulat lenullázta a vasiakat (0-4), ahogy a kazincbarcikai Pollack gárdája is (0-2). A csoportját utolsó helyen záró oladi lánycsapat a továbbiakban – a rádóciakhoz és az oladis fiúkhoz hasonlóan – az 5-6. helyért küzdhetett. A szombathelyiek utolsó ütközete szoros csatát eredményezett, amelyet 3-2-re a jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyert meg. Így az oladis lányok a másik két vasi csapathoz hasonlóan a hatodik helyen végeztek.