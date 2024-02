A zsennyei horgásztavon indította a szezont Barát Krisztián és baráti társasága – a hét főt számláló csapat három napig „űzte” a halakat bojlis horgászattal. Összesen 48 órát töltöttek el a vízparton. Ez idő alatt 70 darab hal került szákba. Ami ilyenkor tájt fantasztikus eredmény. A halak átlag súlya körülbelül 10-11 kilogramm volt. A „túra” legnagyobb fogását egy 17,76 kg-os ponty jelentette – László Albert volt a szerencsés pecás.

Alig dobott be BaitBait Palletás, ébredő erő fantázianevű csalijával, máris érkezett is az első ponty, igazi nagy pontyos kapással. Senki nem gondolta, hogy a végszereléken éppen a túra legnagyobb hala küzd a partra terelés ellen. Egy rövid fárasztást követően, megpillantották a halat, egyből tudta mindenki, hogy 15 kg felett van a súlya. Gyönyörű szép, egészséges és jelöletlen tőves volt az áldozat. A csapat többi tagja is szépen „termelt”, Dercsár Krisztián például 24 óra alatt 15 fogást zsebelt be, köztük több 13-14 kg körüli pontyot.