A hazai mérkőzéseiket Balmazújvárosban játszó nyírségiek kerete tavaly nyáron alaposan átalakult – de a vérfrissítés meghozta gyümölcsét. A legutóbb csak osztályozóval bennmaradt piros-kékek ugyanis jelenleg vezetik a tabellát: 14 győzelem, 5 döntetlen és 1 vereség a mérlegük, 45 gólt szereztek, 16-ot kaptak, 47 pontot gyűjtöttek. A nyírségiek keretét olyan NB I.-es múlttal rendelkező játékosok alkotják, mint például Baki Ákos, Gengeliczki Gergő, Vass Patrik, Kesztyűs Barna, Nagy Dominik, Vida Kristopher, Géresi Krisztián – vagy éppen a korábban Szombathelyen is futballozó Myke Ramos és Novák Csanád. A két csapat ősszel – a Haladás pályaválasztásával – Ajkán 1-1-re végzett. A Nyíregyháza legeredményesebb játékosa Géresi Krisztián hét találattal. A Haladás a Csákvár (2-2) és a Kozármisleny (1-1) elleni döntetlen után szerdán 1-0-ra legyőzte a BVSC-t, így egy helyet előrelépve, 24 ponttal a 12. pozícióban tanyázik. A Haliból Vanja Zvekanov combhajlítóizom-húzódás miatt két hétig nem játszhat, Csonka Bonifác pedig öt sárga lapja miatt hiányzik. – Úgy kellett a BVSC elleni győzelem, mint egy falat kenyér – mondta a szombathelyiek középpályása, Jancsó András. – Ha nem nyerünk, könnyen beragadhattunk volna a hátsó régióba. Nagyon fontos három pontot szereztünk, amely lélektanilag is sokat jelentett. Ezen a bajnokin a győzelem volt a fontos, nem a jó játék. Ami a Nyíregyháza elleni bajnokit illeti, ellenfelünk október óta nem kapott ki, de az NB II.-ben bárki megverhet bárkit. Lehet, a hazaiak azt gondolják, kicsit gödörben vagyunk, talán ez is malmunkra hajthatja a vizet. A nyírségiek a futballt játszó együttes, az ilyen stílusú csapatok ellen jobban szeretek játszani. Tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, de mivel az egy pontokkal nem sokra megyünk, így az igazi a győzelem lenne. Ennek szellemében lépünk pályára vasárnap is.

A forduló további programja. Vasárnap 14.00: Si ófo k– K a z i n c b a r c i k a , Ajka–Mosonmagyaróvár, Gyirmót–Szeged Csanád-Grosics Akadémia, BVSC-Zugló– Budafok, Kozármisleny–ETO FC Győr. 17.00: Csákvár–Soroksár, Tiszakécske–Budapest Honvéd. Hétfő, 20.00 (Tv: M4 Sport): Vasas–Pécs.