Az ünnepségnek az ELTE SEK étterme adott otthont, ahol megjelent mások mellett Majthényi László, a Vas Vármegyei közgyűlés elnöke, valamint Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere is. A díjakat Majthényi László, dr. Nemény András, Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, Pálóczi László, a Vas Megyei Diáksport Egyesület elnöke, illetve a Városi Diáksport Bizottságok vezetői adták át.

A vármegye legaktívabb általános iskolái között a szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Zrínyi Ilona Általános Iskola, és a kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola végzett az első három helyen.

A középiskoláknál a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium, valamint a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium nyerte el a vármegye legaktívabb iskolája címet.

A „2022/2023. tanévi Diákolimpia® körzeti testnevelője” kitüntető címet heten vehették át a vármegyéből: Korn Tamás (szombathelyi Gothard Jenő Általános Iskola), Geiger Csilla (Celldömölki Városi Általános Iskola), Mesterházi László (Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola), Földesi János (Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola), Eredicsné Mayer Éva (Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola), Pável Tamás (Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium), Pálla Csaba (Vasvári Általános Iskola).

A 30 év alatti legeredményesebb testnevelő díját Marton Laura (Váci Mihály Általános Iskola AMI) kapta.

– A Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és AMI fennállása óta kiemelt figyelmet fordít a testnevelésre, tanórai is és nem tanórai foglakozásokon egyaránt – fogalmazott Németh Gábor igazgató. – A labdarúgás irányultságú testnevelés a hagyományos anyagok mellett több évtizede zajlik a modern táncoktatással, az összes alsó tagozatos osztályban a Savaria AMI-val kötött együttműködés mentén. Szép eredményeket hozott, a labdarúgáson kívül a röplabda, az atlétika és a Játékos Sportvetélkedő. Törekszünk a tömegsport jellegű programok maximális kihasználására, túrákon, kerékpártúrákon – Bringás Vándortábor –, városi sportnapokon – Iskolák a jégen –, nyári diáksportnapokon való részvétellel. Kezdettől fogva csatlakoztunk az Európai Diáksportnap megrendezéséhez, amelyen többféle sportágat (olimpiai-és szabadidőst) egyaránt, és a diáknapokon minden alkalommal a sportos állomáshelyeket iktatunk be. Ezen tevékenységek folytán kaptuk a Vas megyei Diáksport Szövetségtől a megtisztelő címet iskolánk részére. – emelte ki az intézményvezető, hozzátéve, büszkeség számukra fiatal testnevelőjük, Marton Laura elimerése. Az iskola fiatal és tehetséges testnevelőtanára a gyermekeket és a felnőtteket egyaránt szabadidejében is a sport szeretetére és tiszteletére oktatja, akár gyógytestnevelés, mozgásterápia akár tánctanítás formájában.

– Fontos cél vezérel ezen az úton – nyilatkozta Marton Laura. – Szenvedélyem és küldetésem az, hogy minél több gyermekkel megismertessem és megszerettessem a testmozgást. Hiszem, hogy rajtunk, testnevelőkön sok múlik, hogy a gyermekek az iskola után is egészséges életet éljenek és a testmozgás örömteljes részévé váljon mindennapjaiknak – zárta szavait a testnevelő.

A Váci-iskola továbbra is arra törekszik, hogy a gyermekek egészséges versenyszellemben nevelkedjenek és szeressék a sportokat.