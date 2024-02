Kiss Lantos-Hanna tavaly április 8-án, az U19-es válogatott franciaországi Európa-bajnoki selejtezőjén a házigazdák elleni meccs 6. percében sérült meg. A diagnózislesújtó volt: a 18 éves futballista jobb térdében elszakadt a keresztszalag – műteni kellett. Kiss-Lantos tavasszal négy bajnokin két gólt lőtt – remek formában volt tehát, amikor megsérült.

– A műtétem után semmi másra nem tudtam koncentrálni, csak a rehabilitációra – még az otthon töltött mankós időszakban is. – mondta Kiss-Lantos Hanna. – Napi szinten videón keresztül hol Tischer Fruzsinával, hol Rácz Henriettával dolgoztam együtt – és ez így megy a mai napig. A mankózás után következett a komolyabb munka, az izom visszaépítése, ennek nagyon sok szakasza volt, csak a gyógyulási folyamatnak megfelelő edzést lehetett elvégezni. Február 22-én lesz kilenc hónapja, hogy Majzik doktor úr megoperált, nagyon sokat mondták, hogy erősebben térek vissza. Most már tudom, mire gondoltak. Amikor hónapokig úgy edzel, hogy ki kell lépned a saját komfortzónádból, úgy kell edzened, hogy szinte „belehalj”, hogy másnapra újjá tudj születni, az más emberré farag. Most úgy érzem, ott tartok, ahol még soha nem tartottam, óriási mentális fejlődésen mentem keresztül, máshogy értékelem a dolgokat. Nagy szerencsének tartom, hogy két olyan szakember mellett dolgozhattam, mint Tischler Fruzsina és Rácz Henrietta. Ők nem csak gyógytornászok, hanem fanatikus rehab edzők is, minden átadnak, ami ilyenkor kell. Nagy köszönet nekik, ahogy Markó Edinának is, aki mindvégig érezteti, hogy fontos vagyok neki és a csapatnak is. Ezek a dolgok óriási erőt adtak! Ami a lábamat illeti, nagyon jó állapotban van, bármit csinálunk, semmi sem fáj. A héten – még külön – elkezdtem a labdás edzéseket, talán három hét múlva már a csapattal készülhetek. Nem tudom pontosan mikor játszhatok, de ha kinyitják a „ketrecajtót”, alig várom, hogy góljaimmal háláljam meg azt, amit éreztetett velem a klub.

A Haladás Viktória szombaton 10 órakor az Illés Akadémia műfüves pályáján az osztrák másodosztályú Wildcats együttesét fogadják.