A látogatás során a Rába-partiak szláv anyanyelvű játékosai egy kötetlen órát töltöttek el az iskola diákjaival, akik először bátortalanul, de aztán részletekbe menően is kikérdezték őket életmódjukról, példaképeikről, kosárról, fociról, a karrierjükről, illetve a magyartudásukat is boncolgatták. Végezetül dedikálás és fotózás következett. "Lovre és Nikola is nagyon jól érezte magát, reméljük, hogy a gyerekeknek is marandó élményt tudtunk okozni" – olvasható a klub közösségi oldalán.