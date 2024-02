A pécsi tornát a Magyar Diáksport Szövetség megbízásából a Baranya Vármegyei Diáksport Egyesület rendezte a Gandhi Gimnázium Sportcsarnokában. Az országos döntőbe bejutott 12 csapat közé Bács-Kiskun megye két gárdát is tudott delegálni, és az évek óta eredményesen szereplő iskolák ezúttal is kvalifikálni tudtak a csúcseseményre. A győztes Felcsúti Endresz György Általános Iskola csapata a helyi akadémiára épül, így folyamatosan kimagaslóan szerepelnek a futsal Diákolimpián. A megnyitón többek között Nyőgéri Lajos, Pécs MJV alpolgármestere és Bogyay Zoltán, a Magyar Labdarúgó Szövetség Baranya Vármegyei igazgatója is részt vett, az MDSZ-t pedig Együd-Máthé Vivien, a Területi Koordinációs és Szolgáltatási Osztály vezetője képviselte.

Szombathelyt a Zrínyi Ilona Álatlános Iskola együttese képviselte, amely a D jelű trióba nyert besorolást. A csoportmérkőzések során a vasiak magabiztosan verték mindkét riválisukat, a fővárosi Csanádi Árpád Sportiskolát, valamint a kiskőrösi Evangélikus Középiskola Petőfi Sándor Általános Iskoláját is. Az így megszerzett hat ponttal csoportelsőként masírozott tovább a Zrínyi.

A keresztjátékban a Veszprém következett. A találkozót 2-1-re nyerte a szombathelyi iskola alakulata, így már csak karnyújtásnyira volt a döntő. A későbbi győztes felcsúti Endresz György Általános Iskola gárdája azonban már túl nagy falatnak tűnt, a Fejér vármegyei csapat szoros meccsen 2-1-re verte a Zrínyit, amely így a bronzért csatázhatott tovább. Az elődöntőt elveszítők csatájának másik résztvevője a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium volt. A bronzmeccsen nem tudott kapuba találni a szombathelyi alakulat, míg a nyíregyházi kétszer is betalált a vasiak kapujába, így a 2-0-ás végeredmény azt jelentette, hogy a Zrínyinek be kell érnie a negyedik hellyel. A fiúk minden dicséretet megérdemelnek, hiszen remekül küzdöttek, a végére azonban kissé elfáradtak.