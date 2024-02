A programot Lőrincz Lajos, az Őrség Box Klub elnöke és szakosztály vezetője kezdte, kiemelve, hogy Erdei Zsolt "Madár" már-már hazajár Vas vármegyébe, hiszen az elmúlt években több településen tartott toborzó foglalkozásokat, testnevelés órákat. Ahogy minden alkalommal, most is meg lehetett csodálni a profi boxoló világbajnoki és Európa-bajnoki öveit. - Erdei Zsolt neve, személye mindig garancia egy jó hangulatú, minőségi tornaórára és egy felejthetetlen találkozásra. Nem titkolt szándékunk a toborzás: az ilyen órák után rengeteg a jelentkező. Annak ellenére, hogy mindig van lemorzsolódás, azért tudunk meríteni, vannak tehetséges gyerekek - tette hozzá Lőrincz Lajos.

Erdei Zsolt Madár olimpiai bronzérmes, világbajnok és Európa-bajnok félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó tartott rendhagyó testnevelés órát "egy tornateremnyi" diáknak.

Forrás: Szendi Péter

Erdei Zsolt "Madár" stílszerűen a Republic együttes Szállj el, kismadár című dalára vonult be. Mint mondta, a rendhagyó testnevelés órák kettős célt szolgálnak: egyfelől felhívják a figyelmet a sportolás és az egészséges életmód fontosságára, másfelől fókuszba állítják az ökölvívást, ami számára szerelem a mai napig, így a legtöbb gyereknek is bátran ajánlja ezt a sportágat. -Az ökölvívásban - ahogy a többi sportban is - tiszteletet, alázatot és fegyelmet tanulnak a fiatalok. A család és az iskola mellett a sport is nevel, ezt a saját gyermekeimen is tapasztalom. Látom rajtuk azt a tartást, amit a sport pluszban ad nekik. A "bunyó" sok mindenre felkészít az életben.