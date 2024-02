Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.) - Lipóti Pékség (I.) 3-1 (2-1). Szombathely, felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

HVSE: Horváth B. - Czuczi P., (Buzás L.) Horváth M., Kovács B., Vígh P. - Balogh Á., Györe N. (Varga Cs.) - Szabó M., Árvay D., Pap M. - Szenczi B. (Horváth D.). Edző: Szenczi Imre.

Szombathelyi gólszerzők: Szenczi B., Árvay D., Szabó M.

A vendég az NB II.-es Mosonmagyaróvár második csapataként küzd éremért a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályban számítanak. A szombathelyi gárdából hiányzott Tóth Márton, Varga Márk és Ferencz Zoltán.

A fiatal ellenfél nagy lelkesedéssel, letámadással kezdett, zavarba is hozta a házigazdát: labdaszerzés után egy látványos átlövésből szerzett vezetést. Nehezen tért magához a Haladás, a Lipótnak megvoltak a helyzetei a második gólhoz. Ám váratlanul egyenlített a Haladás, majd rendezte a sorait, és a félidő utolsó pillanatában a vezetést is átvette. A második félidőben már nagy labdabirtoklási fölényt alakított ki a magának a HVSE, ami helyzetekben, sőt, kapufákban is megmutatkozott. A harmadik hazai gól szép támadás után született - ezzel el is dőlt a mérkőzés.

- Az első félidőben nem voltam elégedett a látottakkal. A második félidőre óriásit változott a játékunk képe. Ekkor már jobban futballoztunk, több helyzetet kidolgoztunk. Ez a játékrész már abszolút nézhető, élvezhető volt és úgy gondolom, hogy ekkor már látszódott az osztálykülönbség a két csapat között. Akár nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna - de ne felejtsük, hogy az első félidőben a vendégek vezethettek volna akár két góllal is! - összegzett a HVSE edzője, Szenczi Imre.

Szombaton 14 órakor a szintén vármegyei I. osztályú Mezőörsöt fogadja edzőmeccsen a Kenderesi utcában.