Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.)–FC Nagykanizsa (NB III.) 0-4 (0-2). Szombathely, Kenderesi utca, felkészülési labdarúgó-mérkőzés, vezette: Vass I.

HVSE: Horváth B. – Buzás L., Horváth M., Kovács B., Czuczi P. – Balogh Á. (Hende M.) Varga M. (Varga Cs.) – Szabó M., Tóth M. (Vígh P.) Árvay D. (Likerecz B.) – Pap M. Edző: Szenczi Imre.

– A felkészülési mérkőzéseink legnehezebbjére készültünk, és sajnos megilletődötten kezdtünk, korán, már a 10. percben hátrányba kerültünk – értékelt Szenczi Imre, a HVSE vezetőedzője. – Ezután is a mi térfelünkön zajlott inkább a játék, ritkán jutottunk el a kanizsai kapuig. Ráadásul egy eladott labdából újabb gólt kaptunk, így kétgólos hátránnyal mentünk pihenőre. Csak rövid periódusokban tudtuk a saját futballunkat jászani. A második félidő már jobban nézett ki. Többször és hosszabb ideig birtokoltuk a labdát a középső zónában. Többször lett volna lehetőség a magasan védekező ellenfél mögé kerülni, mint ahányszor az megvalósult. Ráadásul egy pontrúgás után, majd egy felelőtlen hibát büntetve két újabb gólt szerzett az ellenfél – így kialakult a végeredmény. Kirajzolódott a két csapat – és a céljok közötti – különbség. Lehetett volna nagyobb, de kisebb is a különbség. Ahhoz, hogy szűkítsünk a különbséget jobb egyéni, ezáltal jobb csapat teljesítményre lesz szükség. Illetve elhinni és bízni kell abban, amit játszani szeretnénk, mert ma – ha rövidebb időszakokra is, de – beigazolódott, hogy egy erősebb csapat ellen is működhet! A ki nem kényszerített hibák redukálásáról pedig szinte minden mérkőzés után beszélnem kell...

A HVSE még kér edzőmérkőzést játszik: szerdán (18.00) a Zalaszentgrótot (I.) fogadja, szombaton (11.00) a Gárdony (NB III.) vendége lesz.