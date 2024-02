– Ezek csak a főbb versenyeim voltak – jelezte Zsankó Petra, aki a korábbi éveket osztrák csapatban töltötte, a tavalyi esztendőt viszont egy spanyol kontinentális klub kötelékében versenyezte végig. – Rengeteg versenyen vettem részt például Spanyolországban és Ausztriában, nem beszélve a kisebb-nagyobb nemzetközi, európai erőpróbákról. Sikerenek ítélem a tavalyi versenyszezont, de azért akadtak hullámvölgyeim, egy-két verseny alakulhatott volna jobban is – de igyekszem minden kevésbé jól sikerült versenyemből tanulni.

– Az idei esztendő is mozgalmasnak ígérkezik. Többek között visszaigazoltam Ausztriába, a Rapso Knittelfeld csapatát erősítem az idei versenyszezonban – és kölcsönszerződéssel közben Dubai Police Cycling Teamnek is besegítek, amelynek a színeiben idén már versenyeztem is. Harmadik helyezést értem el az aktuális világbajnok – Lotte Kopecky – és a női mezőny legjobb sprintere – Lorena Wiebes – mögött, úgy hogy a 106 km-es távból 60 km-t töltöttem szökésben. Az idén töltöm be a 23. évemet, vagyis már csak a felnőtt mezőnyben versenyezhetek – igyekszem megugrani ezt a szintet. Továbbra is nagy figyelmet fordítok a hazai országos bajnoki versenyekre. Fontos célom, hogy az egyetemi világbajnokságon, amelynek Costa Rica ad otthont, jól szerepeljek – Győrben járok egyetemre. Szeretnék az élmezőnyben zárni az idei világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon. És megpróbálok minél jobb eredményeket elérni a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség, az UCI minősített versenyein – hamarosan rajthoz is állok két horvátországi versenyen Umagban és Porecsben – zárta szavait Zsankó Petra.