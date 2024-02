A Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata pontrekorddal nyerte meg a 2026/2024-es bajnoki kiírás alapszakaszát: 63 pontig jutott, ezzel a legendás győri Rába ETO 2010/2011-es szezonban elért 62 pontját adta át a múltnak. A HVSE 22 bajnokijából 21-est megnyert, messze a legtöbb gólt rúgta (108), a legkevesebbet kapta (34) a mezőnyben – úgy, hogy közben a Bajnokok Ligájában is játszott két csoportkört, hat meccset. Így parádés formában, kedvező helyzetből várja a hamarosan rajtoló felsőházi rájátszást.

– Az alapszakasz eredményei boldoggá és elégedetté tesznek – jelezte a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapatának edzője, Ferraz Conde Felipe. – Amikor elkezdtem dolgozni a klubnál, természetesen nagy céljaim voltak, reméltem, hogy jól fogunk teljesíteni, hogy az élen zárjuk majd az alapszakaszt. De bevallom, konkrét pontszámot nem terveztem be, már csak azért sem, mert az első szezonomat töltöm a Haladás élén – ismerkedem a mezőnnyel. Meg kell ünnepelnünk ezt a jó kezdést, hogy nagyszerűen teljesítettünk az alapszakaszban – de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy még nincs vége a szezonnak, sőt, most következik a bajnokság legfontosabb része. Továbbra is lépésről lépésre haladunk: először a döntőbe szeretnénk bejutni, majd megpróbáljuk megnyerni a bajnokságot. Továbbá az a véleményem, hogy még tudunk fejlődni. A legjobban az októberi, novemberi időszakban teljesítettünk, első lépésben vissza kell térnünk arra a szintre. Majd ha továbbra is kellő mértékben koncentrálunk, ha továbbra is keményen dolgozunk, és nem csökken a motiválunk, akkor a mostaninál is jobb csapat lehetünk! A bajnokság mögöttünk hagyott szakasza egyébként elég bonyolult volt. Első lépésként pillanatok alatt csúcsformába kellett lendülnünk, hogy jól teljesítsünk a Bajnokok Ligájában, majd ezt a jó formát kellett kitolnunk addig, hogy megnyerjük az alapszakaszat. A tervünk most az, hogy április-május környékén lendülünk ismét csúcsformába, amikor sorsdöntők bajnoki- és kupamérkőzések várnak ránk.

– Az eddigi sikereinket kizárólag a kemény munka eredményezte – szögezte le Ferraz Conde Felipe. – Az biztos, hogy nálunk senki sem dolgozik többet! Van ugyan néhány egészen kiváló egyéni képességekkel megáldott játékos a keretünkben, de a fő erősségünk a csapategység, a szervezett játék. Rengeteg munkát tettünk abba, hogy intenzíven futballozunk, hogy a mérkőzés nagy részében nagyon erős tempót diktáljunk, hogy az első perctől az utolsóig koncentrálni tudjunk. Ki kell emelnem, hogy a játékosok vevők voltak a munkára, az új dolgokra, ezért sikerült játékmódot váltani. A Haladás megnyerte a legutóbbi három bajnoki kiírást, mégis megvan az alázat, a motiváció a játékosokban, hogy tovább fejlődjenek, hogy a csapat a csúcson maradjon.

– Abban biztos vagyok, hogy egy fizikálisan maximálisan felkészült csapat vág majd neki a bajnokság folytatásának. Továbbá némileg taktikailag is meg kell újulnunk - az eddig tanult taktikai elemek szerencsére már automatizmusként működnek. És továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk a technikai képzésre, a mentális tulajdonságok erősítésére. Bizakodva várom a folytatást! – zárta szavait a mester.

A felsőházban a Haladáson kívül még a Berettyóújfalu, a Veszprém, a Kecskemét, a Nyíregyháza és a DEAC biztosította a helyét. A csapatok az alapszakaszban elért helyezésüknek megfelelően pontokat visznek magukkal – 7, 5, 4, 3, 2, 1 pontot –, oda-vissza játszik mindenki mindenkivel. A rájátszás után az első két helyezett az arany-, a harmadik és a negyedik pedig a bronzéremért csatázik.

A tabella állása: 1. Haladás VSE 7 pont, 2. Berettyóújfalu 5, 3. Veszprém 4, 4. Kecskemét 3, 5. Nyíregyháza 2, 6. DEAC 1.

A Haladás február 23-án kezdi a felsőházi rájátszást, a nagy rivális Berettyóújfalut fogadja az első fordulóban. De a rájátszás rajtja előtt a Haladásra még vár egy Magyar Kupa-mérkőzés, február 16-án a szintén NB I.-es Magyar Futsal Akadémia vendégeként lép pályára – hogy a legjobb nyolc közé verekedje magát.

Házi góllövőlista: 1. Dróth Zoltán 24 gól, 2. Diniz De Souza Henrique, Vas Ádám 11-11, 3. Hajmási Milán 10, 4. Longo Duarte Baptista Luiggi 9, 5. Santos Cassemiro Arnon 8, 6. Knizs Olivér, Sipos Gergő 7-7, 7. Rutai Balázs 6, 8. Vatamaniuc-Bartha Dávid 5, 9. Kovács Máté 4, 10. Fehér Dániel, Szalmás Zoltán 2-2, 11. Alasztics Marcell 1.