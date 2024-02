A belga válogatott az elit csapatok közé sorolható, amit az is bizonyít, hogy már húsz éve bérelt helye van a világ húsz legjobb válogatottja között. Két Európa-bajnokságon is kint járt, sőt az utóbbin bejutott a negyeddöntőbe. Ellenfelünket kiváló védelem jellemzi, s a támadósort is olyan egyéniségek alkotják, akik jegyzett nemzetközi játékosok. Tudatában vagyunk annak, hogy jobbak nálunk, de mi is folyamatosan fejlődünk, mind önbizalom, mind csapatszellem terén, ezért úgy gondolom, hogy tudunk meglepetést okozni