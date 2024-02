Az éllovas fogadja az üldözőt, a címvédő a kihívót, a háromszoros bajnok a négyszeres aranyérmest - nem vitás, klasszikus rangadót rendeznek pénteken este a Haladás sportcsarnokban. De jó jellemzi a jelenlegi erőviszonyokat, hogy az alapszakaszban a Haladás idegenben (4-3) és Szombathelyen (3-2) is legyőzte legfőbb riválisát - igaz, mindkétszer nagy csatában. A pillanatnyi forma - a HVSE pontrekorddal nyerte meg az alapszakaszt, 63 pontig jutott, 22 bajnokijából 21-est megnyert, messze a legtöbb gólt rúgta (108), a legkevesebbet kapta (34) a mezőnyben -, a két keret ereje, a hazai pálya előnye most is inkább szombathelyi győzelmet sejtet – de Berettyó ellen senki sem mehet biztosra.

- Természetesen azzal a céllal vágtunk neki a szezonnak, hogy első lépésként megnyerjük az alapszakaszt, de ekkora fölényre magam sem számítottam, nagyszerűen teljesítettünk a bajnokság első felében - fogalmazott Dróth Zoltán, a HVSE csapatkapitánya, aki 24 góllal vette ki a részét az alapszakaszban bemutatott parádés menetelésből. - Különösen az bíztató, hogy végig kiegyensúlyozottan, csapatként teljesítettünk - ráadásul többször hátrányból nyertük, mai bizonyítja, hogy van tartása a csapatnak, rendben vagyunk fizikálisan. De még nem nyertünk semmit. És tulajdonképpen a rájátszással kezdődik a bajnokság érdemi része - itt már nem lehet hibázni. A 15 pontos előnyünkből kettő maradt a Berettyó ellen, a riválisaink is közelebb férkőztek hozzánk, kaptak egy újabb esélyt, hogy beérjenek minket - mindenki minket akar megverni, mindenki kettőzött erővel küzd ellenünk. De jó állapotban, jó formában várjuk a rájátszást, szeretnénk folytatni az alapszakaszban bemutatott menetelést. Mindjárt rangadóval kezdjük a rájátszást - ha nyerünk, ismét lépéselőnybe kerülhetünk legfőbb üldözőnkkel szemben. Márpedig erre készülünk. A Berettyó kiváló csapat, tele rutinos, minőségi futballistákkal, de hazai pályán be kell gyűjtenünk a három pontot! Felkészültünk, készen állunk a meccsre -és számítunk a szurkolóink támogatására is!

A felsőházi tabella állása: 1. HVSE 7 pont, 2. Berettyóújfalu 5 pont, 3. Veszprém 4 pont, 4. Kecskemét 3 pont, 5. Nyíregyháza 2 pont, 6. DEAC 1 pont.