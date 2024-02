A felkészülési mérkőzéseink nem változtak az elmúlt évekhez képest: osztrák első és másodosztályú együttesekkel játszottunk. Azért hasznos külföldi gárdák ellen meccselni, mert gyorsaságban, döntésben, sebességben, játékintenzitásban egy-egy ilyen találkozón is sokat lehet fejlődni. Napi két edzéssel készültünk a télen, a délelőtti konditermi vagy egyéni edzés után délután labdás tréninget tartottunk. Az első három felkészülési meccsünk a terhelésről szólt, csakúgy, mint az MLSZ szigetszentmiklósi teremtornája. Emellett forgattuk, próbálgattuk a játékosokat más posztokon is. Az utolsó időszakban viszont már a csapatépítésen, a taktikai elemek csiszolásán volt és van a hangsúly – az eltervezett munkát elvégeztük. Az Austria Wien ellen pedig egy jó meccsel zártuk a felkészülési mérkőzések sorát. Sérülések nem is annyira, viszont betegségek nehezítették a felkészülésünket, vírusos megbetegedés miatt volt, hogy szinte a fél csapat kidőlt és a szakmai stáb egy része is lebetegedett. De mostanra már kiegyenesedtünk.