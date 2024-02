Csütörtökön éjjel 2-kor érkezett haza az Egis Körmend csapata, amely immár négymeccses győztes szériával rendelkezik. A szegedi túra előzetesen nem kecsegtetett túl sok jóval, mivel két fontos játékosára sem számíthatott Kocsis Tamás. A Németh Leventével közösen kiötölt haditerv azonban bejött, Tolbert és az új center, Konaté hiányát is elbírta a vasi alakulat, amelyben extrát nyújtott a maga 28 pontjával Durázi Krisztofer és a 17 gólpasszt kiosztó Lovre Basic is.

– Nagyon nehéz nyerni Szegeden, a legmagasabb szinten lehet beszélni a játékosaimról. Nagyon örülünk a sikernek, nagyon fontos győzelem volt számunkra. Most van időnk összeszedni magunkat, így nekivághatunk a tavasznak – nyilatkozta a mérkőzést követően Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője.

A meccs egyik főhőse, Durázi szerint voltak ugyan nehézségeik a lepattanókban, de negyven percig a maximumot nyújtották, ennek köszönhető a siker. Egyúttal megköszönte a helyszínen szurkoló körmendi drukkerek részvételét, hogy ilyen messze is a csapattal tartottak.

– Bejöttek a számításaink – ezt már lapunknak mondta Kocsis Tamás a találkozó másnapján. – A lényeg, hogy a játékosok jól reagálták le a szituációt, végrehajtották a tervet, úgyhogy jól sült el a zóna. Mindenki megalkuvást nem tűrően ment előre, hajtott, tekert, jobban is akartuk ezt a győzelmet, mint a Szeged. Csapatszinten alkottunk ismét nagyot, de nyilván nem lehet elmenni szó nélkül Lovre Basic mutatói mellett, aki magyar szinten ritkán látható teljesítménnyel rukkol elő érkezése óta. Szemmel látható, hogy amióta ő velünk van, teljesen megváltozott a játékunk képe. Többen is mondták már, hogy túl sok pontot kapunk, de ez abból is következik, hogy gyors játékot játszunk. Basic érkezéséig sem voltunk lassúak, de amióta velünk van, még inkább felgyorsultunk. Így nem meglepő, hogy az átlagosnak mondható 65 támadás helyett 70-75 támadás is végigfut a meccseinken. Ebből az is következik, hogy több a kosár. Amíg 100 pont körül dobunk és az alatt tartjuk ellenfeleinket, addig nincs gond. Ebben szerepe van a szerkezetünknek is, ami szinte minden mérkőzésen más, mintha minden meccsen más csapatod lenne, mert felborulnak a posztok.

Kocsis Tamás hozzátette, most négy nagy pihenőt kaptak a játékosok, és remélhetőleg feltöltődnek. Hétfőn folytatódik majd a munka, igyekeznek minél hamarabb beépíteni a csapatba az új centert, illetve a körmendiek trénere bízik Tolbert mielőbbi felépülésében is.

A bajnoki címvédő, jelenleg is listavezető Falco-Vulcano Energia KC Szombathely alakulatának nem okozott gondot a sereghajtó Kecskemét legyőzése, így már 17 meccs óta tartó sikerszériát tudhatnak magukénak Milos Konakovék.

A 21. forduló további eredményei: Honvéd–Pécs 95-63, Kaposvár–Alba Fehérvár 92-89, Paks–Zalaegerszeg 90-88, Oroszlány–Szolnok 99-81.

A csütörtökön 19 órakor kezdődő Sopron–DEAC mérkőzés lapzártánk után ért véget.

A NB I.-es kosárlabda-bajnokság február 29-én folytatódik a 22. fordulóval. Az elkövetkező napokban a férfi kosárlabda-válogatott megkezdi az Eb-selejtezőket. Február 22-én 20.30-tól idegenben, Izlandon lépnek pályára Gasper Okornék, február 25-én 18 órától pedig Olaszországot fogadja a magyar csapat Szombathelyen.