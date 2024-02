Egy hónappal ezelőtt kezdődött a Budapesti Asztalitenisz Szövetség hagyományos arany fokozatú ranglistaverseny sorozata az újonc és serdülő korosztállyal. Ezután a felnőttek következtek, most pedig az ifjúsági (U19) korosztály állt asztalhoz a fővárosi Ormai csarnokban. A Szombathelyi AK-Sportiskola együttesének sérülések és betegségek miatt voltak hiányzóik, ám így is négy SZAK-Sportiskolás fiú állt asztalhoz.

A legszebb eredményt – ahogyan az előzetesen várható is volt – ifjúsági fiú páros számban érték el a szombathelyiek. A két korosztályos válogatott versenyző, Gergely Márk és Poór Balázs egészen a döntőig menetelt úgy, hogy addig csak egyetlen játszmát veszítettek. A döntőben a lényegesen esélyesebb Szántosi–Kizakisz kettőstől kaptak ki egy jó és élvezetes mérkőzésen. A szombathelyiek elégedettek lehetnek Szarka Gábor teljesítményével is, aki állandó partnerével, Vámosi Benjaminnal (KSI SE) küzdötte be magát a legjobb nyolc közé. Ők is Szántosiéktól szenvedtek vereséget. Egyéniben sem panaszkodhattak a szombathelyiek, gyengébb játékostól ugyanis nem kaptak ki versenyzőik, egyedül Poór Patriknak nem sikerült meccset nyernie. Poór Balázs, Gergely Márk és Szarka Gábor a kiemelésének megfelelő helyen végzett, és mindhárman nagyon jól játszottak. Poór Balázs két győzelmet követően a harmadik helyen kiemelt Kizakisz Georgiosz Nikosztól kapott ki izgalmas mérkőzésen a negyeddöntőben. Gergely Márk a második helyen rangsorolt Wei Chen Yu ellen játszott rendkívül látványos meccset – 3-1-es veresége után a legjobb 16 között végzett. Szarka Gábor ugyan nehezen nyerte meg selejtezőcsoportját, de végül sikerült kiharcolnia a legjobb 32 közé kerülést. Ott Szlivka Norberttel csatázott egy nagyot, de végül 3-1-re kikapott.