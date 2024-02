A férfi teke NB I. hétvégi fordulójában a tavaszi nyitányon elszenvedett vereség után ezúttal a Mosonszentmiklós ellen kapottki hazai pályán az őszi szezon után még listavezető Sárvár. A Gotthárd nagy csatában verte a Nagymizdót.

Szentgotthárdi VSE II.–TOPIDO Nagymizdó 6:2 (3425-3300). Szentgotthárd, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Szentgotthárd II.: László 578, Cseh M. 548, Karba L. 534, Németh L. 581, Györke 608, Cserpnyák Á. 576. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

TOPIDO Nagymizdó: Bagi M. 557, Polgár 565, Gergó 569, Németh N. 530, Bagi I. 547. Nagy J. 532. Játékos-edző: Polgár Károly.

Szoros csatákat láthattak a nézők az első sorban. László koncentrált játékkal verte Bagi Milánt. Cseh Máté nem tudott csapatpontot szerezni a rutinos Polgár ellen: 1-1-re állt a meccs és négy fával vezettek a hazaiak. A második sor is pontosztozkodással zárult. Karba gyenge tarolását Gergó vendégpontra fordította. Németh László magabiztos játékkal győzte le a vendégek játékosát, Németh Norbertet: 2-2 volt az eredmény és tovább nőtt a hazai összfa (+20). Az utolsó sorban a két hazai játékosok begyújtották a rakétákat, amire a mizdóiaknak nem tudták válaszolni. Györke Tamás parádés játékkal gyűrte le Bagi Imrét, a másik pályán pedig Cserpnyák Árpád jó játékkal verte Nagyot. A hazaiak megérdemelten nyertek és menekülnek a tabella aljáról.

Ifjúsági: 0:4 (896-1003). Iván Zs./Iván O. 460, Végvári G./Végvári B. 436, illetve Sevecsek 513, Szabó B. 490.

Balogunyom TK–Nyergesújfalu VSE 5,5:2,5 (3424-3322). Répcelak, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Svajda Z. 569, Józsa 536, Kuslics 588, Horváth M. 593, Biró B. 572, Doma 565. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Svajda Zoltán egy gyenge első szett után nagyot küzdve, a következő három szettet megnyerte. Józsa Gábor közepes teljesítményt nyújtva fél csapatpontot szerzett: 1,5:0,5 volt az állás és négy fával a vendégek vezettek. A középső sorban Horváth Márton ismét jól játszott, betegséggel küzdve is közel 600 fáig jutott. Kuslics Gergelyt kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült legyőznie a vendégjátékost.: 3,5:0,5 és már 159 fa előnyük volt a hazaiaknak. A befejező sorban Doma Attila szoros mérkőzésen szenvedett vereséget és Biró Benjáminnak sem sikerült a pontszerzés a mérkőzés legjobb teljesítményét nyújtó vendégjátékos ellen. Nagyon értékes két pontot szerzett a hazai csapat, annak tükrében, hogy több félig sérült és betegséggel küzdő játékost is kénytelen volt szerepeltetni.

Ifjúsági: 4:0 (1119-853). Tóth L. 566, Völgyi 553.

Csákánydoroszlói TE–Herend VTK 5:3 (3360-3223). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Márton 585, Horváth R. 547, Meixner 573, Déri M. 560, Sütő 579, Vilics 516. Edző: Danyi Krisztián.

Az első sorban szép játékkal Márton Szabolcs szerzett pontot, 1-1 volt ekkor az eredmény és 49 fa előnyük volt a hazaiaknak A második sorban kiegyenlített küzdelemben Meixner László a végén négy kilencessel hozta a pontot, 2-2 volt az állás és 38 fa előnyük maradt a vasiaknak. A befejezésre is maradt izgalom, de Sütő Zsolt az elején nagy előnyre tett szert, pontot szerzett így a megérdemelt csákánydoroszlói győzelem nem maradt el a jó formában lévő Herend ellen.

Ifjúsági: 0:4 (1029-1137). Murai 502, Márton G. 527.

Sárvári Kinizsi–Mosonszentmiklós SE 2:6 (3273-3327). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Gombos B. 570, Boucsek 519, Bejczi 570, Banai 510, Farkas 537, Rozmán 567. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 3:1 (1029-962). Balázs 573, Németh M. 456.