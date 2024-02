Büki TK–Kiswire-Szentgotthárdi VSE 0–2 (0–2).

Bük, 100 néző, v.: Ódor Á. Cs.

Bük: Viczmándi – Szabó D., Kovács R. (Bősze), Tóth B., Horváth B. (Fehér), Kossuth, Németh G., Kocsis, Szabó A., Kovács Á. (Traxler), Redőcs (Puskás). Edző: Dobány Gábor

Szentgotthárd: Kapui – Sipos, Muzsi, Komáromi (Korpics), Horváth D. (László), Nagy O., Dancsecz, Laczó, Gécsek, Sulics, Bedi. Edző: Heiter László

Gólszerzők: Sipos, Komáromi.

A vendég Szentgotthárd ott folytatta, ahol ősszel abbahagyta, idegenbeli győzelemmel kezdte a tavaszi szezont.

CVSE-Vulkánfürdő–Körmendi FC 2–1 (1–1).

Celldömölk, 120 néző, v.: Szabó B.

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi, Göntér (Gábor), Szuh (Czinder), Gaál, Keszei, Büki (Németh J.), Horváth E., Berecz (Szép), Péter. Edző: Takács Gábor

Körmend: Balogh Á. – Holecz, Lakosi, Vilics (Szijjártó Áb.), Molnár L. (Sály G.), Pergel, Czene (Sipos M., Soós), Sipos B., Nagy Zs., Szijjártó Ár., Péter. Edző: Dobos Sándor

Gólszerzők: Németh J., Berecz, ill. Pergel.

Nem indult jól a mérkőzés a házigazda számára, a Körmend igen korán, már az 5. percbeen vezetést szerzett. A celliek azonban rendezték a sorokat, és még a szünet előtt kiegyenlítettek. A második félidőben magabiztosan lépett pályára a vendéglátó és megfordította a mérkőzést.

Sárvár FC–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 11–1 (2–1).

Sárvár, 90 néző, v.: Bagoly G.

Sárvár: Dénes – Kovács B., Könczöl, Szemes, Takács, Fider, Ódor (Biró), Sinka, Vajda, Tóth M., Csonka (Németh Á.). Edző: Nagy Dániel

Táplán: Gyécsek – Vass, De Paula (Szakály), Gombos, Rosner G., Dvorschák (Déri), Huszár, Polgár (Fürdős), Borsi (Németh N.), Markó, Fazekas. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Takács (3), Sinka (3), Fider (2), Németh Á., Kovács B., Szemes, ill. Gombos.

Bár az első találatot a tápláni csapat szerezte, a sárváriak uralták a találkozót, ez gólokban is megmutatkozott. A szünet után komoly lendületet vett a házigazda, szinte minden támadását góllal fejezte be. A mérkőzés végére tizenegy találatig jutott a Sárvár a sérülések által is sújtott és a végére elfogyó Táplánnal szemben.

Horváth Ranch Kft Nádasd KSE–Király SE 0–3 (0–2).

Nádasd, 80 néző, v.: Horváth P.

Nádasd: Doktor – Horváth D., Horváth B., Péter, Zsoldos (Kalamár), Dudás, Mesics, Meskó E., Somogyi (Gerencsér), Meskó Á., Burka (Cservék). Edző: Elekes Zoltán

Király: Horváth A. – Takács, Schimmer (Szabó B.), Fábián (Tóth M.), Németh G. (Kudron), Kiss K., Rózsás, Halmosi (Márfy), Csákvári, Potyi, Sipőcz (Horváth D.). Edző: Hegyi László

Gólszerzők: Halmosi, Németh G., Schimmer.

Az első félidőben kétgólos előnyre tett szert a Király. A vendégek magabiztos játéka még egy találatot hozott a szünet után, megérdemelt szombathelyi siker született.

Rábapatyi KSK–Vasvár VSE 1–3 (1–0)

Rábapaty, 80 néző, v.: Héra Cs.

Rábapaty: Király – Bakonyi, Horváth K., Piros D., Dugovics (Zeke), Gosztolya (Horváth B.), Nardai, Kovács T., Ódor (Horváth M.), Horváth R., Piros P. (Németh G.). Edző: Kovács Tamás

Vasvár: Kántor – Horváth A., Czövek (Robán), Elekes, Dávid (Mikó), Péter (Sipos), Kónya, Tausz (Frigy), Vincze, Márton, Schermann (Bíró). Edző: ifj. Sziffer István

Gólszerzők: Horváth K., ill. Kónya (3).

A mérkőzés első felében kiegyenlített volt a játék, majd a hazaiak átvették az irányítást és a félidő végén egy jogos büntetőt értékesített Horváth Kevin. A második játékrész elején a hazaiak ziccert hibáztak, nem úgy a vendégek, akik 54. percben előbb egyenlítettek, majd még a mérkőzés hajrájában kétszer is eredményesek voltak, és elvitték a három pontot Rábapatyról.

Szombathelyi Haladás Kft.–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 0–0.

Szombathely, 120 néző, v.: Mórocz Gy.

Haladás: Kostyák – Bolla, Pruska (Faggyas), Mozsár, Frák, Kopácsi Á., Stefanich, Csörnyei, Zsédely, Takács-Földes (Garai), Baján. Edző: Horváth András

Szarvaskend: Biró – Velekei L., Velekei B., Csillag (Holtai), Jóna, Tuboly, Földes, Tompa, Wolf (Tóth A.), Tóth G., Törő (Nagy Á.). Edző: Kovács Kálmán

Nem bírt egymással a két együttes, gól nélküli döntetlennel zárult a találkozó. A listavezetőnek meg kellett elégednie az egy ponttal a tavaszi nyitófordulóban a jól teljesítő Szarvaskend ellen.