A női labdarúgó NB I. 14. fordulójában a Haladás Viktória a „jó ismerős” Astra vendégeként kapott ki 3-0-ra – az Astra ezzel visszavágott a hétközi kupavereségért.

Astra HFC-Üllő–Haladás Viktória 3-0 (1-0). Üllő, 150 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sipos.

Astra: Halla – Kövy, Balogh O., Gelb, Kós, Szakonyi, Vicsek, Vidács, Pap, Véninger, dr. Tatai.. Edző: Dombó János.

Haladás Viktória: Dobó-Nagy – Németh A., Balogh H. (Kováts A., 80), Pintér, Szabó F. (Varró, 46.) – Csáki, Gravencz G. (Csejtei, 70.), Kovács V., Csizmadia (Gránicz, 75.) – Szil, Feketevízi (Hécz, 70.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: dr. Tatai (30.), Gelb (70.), Szakonyi (75.).

A szombathelyi együttesből sérülés miatt Novák Luca, Kiss-Lantos Hanna, Kis Anita, Urbán Viktória, Marlo Sweatman és Ana-Maria Vladulescu hiányzott – azaz kulcsembereket nélkülözött Markó Edina vezetőedző. A két csapat néhány napja már összecsapott egymással: szerdán a Magyar Kupa negyeddöntőjében a Haladás Viktória 3-2-re nyert Üllőn.

A mély, nehéz talajú pályán az első félidőben egyenlő erők küzdelmét láthatták a szurkolók. Mindkét csapat előtt több kisebb helyzet adódott, a vasiak néhány kifejezetten ígéretes támadást is vezettek, de ezekből nem született gól. Jobbára a mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, majd a 30. percben váratlanul megszerezték a vezetést a hazaiak: egy szöglet után tatai fejelt a hálóba (1-0). A félidőből hátralévő időben a szombathelyiek kezdeményeztek többet, de nem tudtak helyzetbe kerülni.

Szünet után nem változott a játék képe, folytatódott a kiélezett, harcos mérkőzés – a talaj pedig egyre rosszabb, egyre mélyebb lett, alaposan megnehezítve a futballisták sorsát. Mezőnyben egyenrangú ellenfelek csatáztak, de a Viktória nem igazán jelentett veszélyt kapura – nem is tudott nagy helyzetet kidolgozni. Nem úgy a házigazda – amely ráadásul jól arányban használta ki a helyzetit. Érkezett egy beívelés balról, a hosszún érkező Gelb lekezelte a labdát, csinált egy cselt, majd 14 méterről lőtt a szombathelyi kapuba – okos góllal növelte előnyét az Astra (2-0). Aztán gyorsan jött a harmadik, roppant látványosra sikeredett hazai gól: Szakonyi jó 25 méterről, egy pattanás után kapásból ágyúzott a kapuba – a hazai játékos minden bizonnyal élete gólját szerezte, de az biztos, hogy a forduló találatát. Itt pedig el is dőlt a mérkőzés, a három pont sorsa. Mert ugyan küzdött, hajtott, harcolt a Viktória, tett energiát a meccsbe, de a gól nem volt benne a játékában. A hajrát pedig rutinosan le is hozta a házigazda, a megérdemelt győzelmét nem fenyegette veszély.