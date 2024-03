A Haladás Viktória az előző két körben először Budaörsön nyert 4-2-re, majd az Astra otthonában 3-2-re. Az ETO FC Győr 5-0-ra győzött Csepelen és 8-1-re a Budapest Honvéd vendégeként. Azaz míg a vasiak két NB I.-es, addig a kisalfoldiek két NB II.-es ellenfelet búcsúztattak. A két együttes egyébként a kupasorozat tavalyi kiírásában is a négy között csapott össze egymással, akkor az ETO hazai pályán 3-1-re verte a Haladás Viktóriát és végül meg is nyerte a Simple Magyar Kupát. Az azelőtti, 2021/22-es sorozatban a döntőben meccselt a két gárda, akkor az ETO 1-0-ra nyert. Ami a Haladás Viktóriát illeti, a vasiak a bajnokságban a 7. helyen állnak úgy, hogy az elmúlt hétvégi Szeged elleni hazai bajnokijukat elhalasztották. A Dörnyei Balázs irányította ETO FC Győr a 2. helyen tanyázik a bajnokságban, hétvégén 7-0-ra nyert Budaörsön a zöld-fehér csapat. Az ETO-ból a legutóbb a belgák elleni magyar válogatott keretébe Borók Dorina, Kovács Laura, Nagy Fanni, Savanya Csilla, Süle Dóra, Vachter Fanni is helyet kapott. Az ETO-ban szerepel a szintén válogatott Kocsán Petra és Vida Boglárka – s jónéhány légiós – Krizánová, Mc Carthy, Ladhani, Frajtovic, White – is a Rába-partiak keretét erősíti.

– Az ETO a bajnoki címre is esélyes, a győri gárda a kupameccs esélyese – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – Viszont egy éve Győrött – bár kikaptunk – megvolt az esélyünk a győzelemre is. Ezúttal hazai pályán játszunk, célunk, hogy bejussunk a fináléba. A lányok nagyon várják már a mérkőzést, a kupa mindig különleges dolog – most egy jó csapat ellen kell bizonyítaniuk. Urbán és Sweatman visszatérhet, Vladulescu, Kis, Kiss-Lantos, Novák, Nagypál sérült, Németh Adélra iskolai elfoglaltsága miatt nem számíthatok.

A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlennél nincs hosszabbítás, egyből tizenegyesek következnek. A mérkőzésre ingyenes a belépés.