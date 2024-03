A Fehérvár FC 15 bajnokiján egyszer nyert, két alkalommal döntetlent játszott és 12-szer kikapott – öt pontot gyűjtött. A piros-kékek a legutóbbi fordulóban 5-0-ra kikaptak a Puskás Akadémia vendégeként. Azt megelőzően pedig 6-0-ra Szegeden, majd Székesfehérváron 1-0-ra az Astrától – azaz tavasszal még nem szereztek gólt és pontot a Fejér megyeiek. A Fehérvárban futballozik két korábbi Haladás Viktória futballista, Jánosi Ninetta és Simon Franciska is. 16 ponttal a 7. helyen álló – igaz, egy bajnokival kevesebbet játszó – Haladás Viktória az elmúlt hétvégén nem lépett pályára, szerdán a Magyar Kupa elődöntőjében 2-0-ra kikapott az ETO FC Győrtől. A két csapat őszi meccsén a Haladás Viktória 5-1-re verte a Fehérvárt.

– Nem indulnék ki az őszi meccsből, hiszen most korán kelnek majd a lányok, utaznunk is kell néhány órát és idegenben játszunk – mondta Markó Edina, a Haladás Viktória vezetőedzője. – A szerdai kupameccs sokat kivett a játékosokból, de ezen a mérkőzésen nincs kifogás, mindenképpen be kell gyűjtenünk a három pontot. Visszatérve a kupamérkőzésre: amikor a utolsó pillanatig van esély a továbbjutásra, akkor mindig nehezebb feldolgozni a kiesést. Viszont a csapat megmutatta, hogy bármely ellenféllel szemben képes jó teljesítményt nyújtani. Ami szombati ellenfelünket illeti, a Fehérvár fiatal, harcos csapat, amely ellen nem mehetünk biztosra. Kis Anita már keretben lesz, viszont Vladulescura, Novákra, Kovátsra, Nagypálra még nem számíthatok. Jó hír, hogy Kiss-Lantos Hanna hétfőtől már velünk edzhet.