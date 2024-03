Meglehetősen rossz szájízzel várhatja az Egis Körmend szezonbeli legfontosabb mérkőzését, hiszen mindamellett, hogy múlt hétvégén 50 pontig sem jutott a rajta átgázoló Falco ellen (91-46) a vasi klasszikuson, ezzel együtt már zsinórban négy vereséget volt kénytelen elszenvedni.

– Pont azt a két légiósunkat kellett nélkülöznünk, akik leginkább tudják bontani a védelmeket. A pályára lépőkben pedig hamar tudatosult, hogy sok jóra nem számíthatnak, és talán már egy kicsit a most következő találkozóra fókuszáltak, ami létfontosságú lesz számunkra – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője.

A Rába-parti piros-feketéknek Pécsett kell kivívniuk a rájátszásba jutást, ahol egyébként nem sok csapatnak adatott sikerélmény.

– Kicsit úgy vagyunk ezzel a meccsel, mint az a rossz diák, aki folyamatosan halogatja a házi feladatát és a végén már csak egyetlen dobása marad, hogy teljesítse – tekintett a Körmend soron következő találkozó elé a tréner. – Ugyan másfajta célokkal kezdtük el az idényt, most azonban mindketten ugyanazért küzdünk. Pokolian nehéz meccsre számítunk, hiszen eddig mindössze három együttes, a Falco, az Alba és a Kaposvár tudott nyerni a Mecsekalján. Ebből is látszik, mennyire erős a pécsi hazai pálya. Nekünk nincs más opciónk, csak a győzelem jöhet szóba, függetlenül attól, hogy kire számíthatok, vagy kire nem. Aki pályára tud lépni, annak minden tőle telhetőt el kell követnie azért, hogy nyerjünk, bár még így sem biztos a legjobb nyolcba kerülés, mivel, ha riválisaink eredményei kedvezőtlenül alakulnak számunkra, még úgy is kicsúszhatunk a nyolcból. A Pécs játékát alapvetően öt légiósa határozza meg. Kiválóan dob a szezon közben érkezett Walker, a bajnokság egyik legjobb lepattanozója, Durmo is náluk szerepel, Manjgafic pedig kívül-belül életveszélyt jelent. Minden posztra megvan ugyan a megfelelő ember, de nekünk kell nyernünk.