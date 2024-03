Csákánydoroszlói KSE–Tannenbaum Kft. Szarvaskend SE 2–7 (1–3).

Csákánydoroszló, 400 néző, vezette: Kondor T.

Csákánydoroszló: Böröndi – Düh (Márton), Török, Szabó D., Takács M., Pandur, Sárközi (Beke), Dedics, Takács Sz. (Murai), Németh M., Takács Á. Edző: Kurucz Ádám

Szarvaskend: Biró – Velekei L., Velekei B., Tóth G. (Wolf), Tóth A., Németh T. (Csillag), Tuboly, Földes, Tompa, Kopfer, Törő (Jóna). Edző: Kovács Kálmán

Gólszerzők: Takács Sz., Dedics, ill. Velekei B. (5), Velekei L. (2).

A találkozó csak nevében volt rangadó. Fölényes, megérdemelt győzelmet aratott a Szarvaskend egy minden tűztől mentes meccsen. A góllövő lista – amelyet a Velekei testvérpár vezet - is igazolja a Szarvaskend eredményességét.

Körmendi FC–Vasi Bádogos Kft Táplán SE 3–1 (0–0).

Körmend, 80 néző, v.: Németh T.

Körmend: Balogh Á. – Holecz, Lakosi, Vilics, Péter, Sály G. (Baumgartner), Pergel, Szijjártó (Soós), Sipos B. (Németh B.), Nagy Zs., Sipos M. Edző: Dobos Sándor

Táplán: Gyécsek – Vass, Gombos (Rosner M.), Rosner G., Borsi, Huszár, Gyurcsányi, Polgár, Markó (Nagy M.), Polyák, Szakály. Edző: Borbás János

Gólszerzők: Pergel, Sipos B., Sály G., ill. Rosner G.

Nagy elánnal kezdte a mérkőzést a hazai csapat, ám a szünetig csak helyzetek sokaságáig jutott. A fordulást követően azonban hamar két körmendi gól született, majd Balogh kapus bravúros vetődéssel büntetőt hárított. A hajrában volt még egy gólváltás, így négygólos mérkőzésen gyűjtötte be első tavaszi pontjait a Körmend. A hazai egységben mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Kiswire-Szentgotthárdi VSE–Sárvár FC 1–0 (0–0).

Szentgotthárd, 150 néző, v.: Imre B.

Szentgotthárd: Kapui – Sipos, László (Szukics), Muzsi, Komáromi (Gyécsek), Horváth D. (Korpics), Nagy O., Mesics - Leiner, Dancsecz, Gécsek, Sulics. Edző: Heiter László

Sárvár: László – Csonka, Takács, Varga Á., Ódor, Fider, Vajda, Szemes, Könczöl, Kovács B., Sinka. Edző: Nagy Dániel

Gólszerző: Sipos.

A hazaiak számára az volt a legfontosabb, hogy fel tudjanak állni az előző fordulóban elszenvedett vereséget követően. Az első félidőben még egyenlő erők küzdelme zajlott a pályán, egy-egy nagyobb helyzettel mindkét oldalon. A fordulás után azonban fölénybe került a Szentgotthárd, de a vendégek kapusa remekül védett. Végül a meccs hajrájában sikerült a hazaiaknak megszerezniük a győztes gólt, így egy jó iramú, sportszerű találkozón megérdemelten gyűjtötték be a számukra fontos három pontot.

Vasvár VSE–CVSE-Vulkánfürdő 1–0 (1–0).

Vasvár, 100 néző, v.: Szabó Ch.

Vasvár: Kántor – Sipos, Bíró, Horváth A., Czövek, Péter (Gotthárd), Tausz (Frigy), Mikó, Vincze, Márton (Dávid), Schermann. Edző:ifj. Sziffer István

CVSE: Osvald – Marsai, Enyingi, Göntér, Szuh, Keszei T. (Gaál), Büki (Németh J.), Czinder (Horváth E.), Keszei R., Szép (Berecz), Péter. Edző: Takács Gábor

Gólszerző: Czövek.

Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak már az első félidőben beállították a végeredményt Czövek László góljával. Nem játszott jól a Vasvár, de küzdésből jelesre vizsgázott.

Király SE–Büki TK 5–0 (1–0).

Szombathely, 100 néző, v.: Szabó B.

Király: Horváth A. – Takács (Szabó B.), Schimmer, Fábián (Karvalics), Kudron (Horváth D.), Németh G. (Márfy), Kiss K., Rózsás, Halmosi, Csákvári (Borbács), Potyi. Edző: Hegyi László

Büki: Kamondi – Szabó D., Fehér (Redőcs), Tóth B., Horváth B. (Szalai), Bősze, Kossuth, Németh G., Kocsis (Oláh), Szabó A., Kovács Á. (Szilágyi). Edző: Iszak Sándor

Gólszerzők: Takács, Márfy, Kudron, Rózsás, Schimmer.

A házigazda végig irányította a mérkőzést, és ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott.

Alpok Zirkon Vép VSE–Szombathelyi Haladás Kft. 1–2 (1–0).

Vép, 300 néző, v.: Vass I.

Vép: Bezdi B. – Baranyai K., Czeglédi R., Bezdi Sz., Niksz (Baranyai N.), Illés Á. (Illés M.), Beke, Tama, Takács Á. (Takács M.), Balikó D., Balikó M. Edző: Gombás Péter

Haladás: Kostyák – Bolla (Pruska), Mozsár, Frák, Stifter, Kopácsi Á., Stefanich, Zsédely, Takács-Földes, Katona (Faggyas), Bonchis. Edző: Horváth András

Gólszerzők: Balikó M., ill. Katona, Zsédely.

Népes vendégsereg volt kíváncsi a vasárnap délutáni rangadóra. A hazaiaknak volt miért revansot venniük, ennek szellemében vetették bele magukat a küzdelembe. A Vép főként szervezett védekezésből próbált veszélyes kontrákat vezetni, egy formás akció után meg is szerezte a vezetést. A szünet után aztán előbb tizenegyesből egyenlített a Haladás, majd fordítani is tudott, így 2-1-re megnyerte a mérkőzést. Igazi rangadóhoz méltó összecsapást vívtak a felek, és bár a Vép az utolsó másodpercig küzdött, a vendégek kapusa kétszer is nagy bravúrral hárított, így pont nélkül maradt a vendéglátó alakulat.