A győriek ragadták magukhoz az irányítást, az első ziccer is a vendégek előtt adódott, Vachter szerezhetett volna gólt, de öt méterről ziccerben mellé lőtt. A vendégek domináltak és támadtak, a vasiak védekeztek. Ám a győriek fölénye meddőnek bizonyult, a szombathelyiek stabilan állták a vendégrohamokat. A kisalföldiek nem boldogultak a szombathelyiekkel – egészen a 45. percig. Vachter Fanni tört be a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, majd éles szögből, hét méterről a hosszú, jobb sarokba lőtt (0-1). Szünet után is a vendégek futballoztak fölényben, de helyzeteket nem sikerült kialakítaniuk – igaz, a hazaiaknak sem. Aztán a 63. percben Vachter cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de 12 méterről, jobbról a jobb sarok mellé gurított. Majd nem sokkal később egy szöglet után Kovács Laura emelt fölé 14 méterről, nem sokkal később pedig White lőtt jobbról, de Dobó-Nagy a kapu fölé tolta a labdát. Az utolsó negyedórára változatossabbá vált a játék, a szombathelyiek vezettek néhány veszélyes támadást. A hajrára beszorult az ETO, a Haladás Viktória mindent egy lapra feltéve támadott. Aztán a 90+1. percben Vacher egy cselt követően 13 méterről a jobb sarokba helyezett (0-2).

A vasiak jól küzdöttek, de a jobb erőkből álló vendégek jutottak a döntőbe.