Csákánydoroszlói TE–Szentgotthárdi VSE II. 6:2 (3414-3193). Zalaegerszeg, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Csákánydoroszló: Márton Sz. 616, Horváth R. 571, Meixner 542, Schvarz 569, Danyi 518, Vilics 598. Játékos-edző: Danyi Krisztián.

Szentgotthárd II.: Cseh M. 525, László 522, Cserpnyák Á. 548, Györke 532, Karba L./Iván S. 548, Németh L./Paár 518. Játékos-edző: Cserpnyák Árpád.

Már az első párban a Márton-Horváth páros szép játékkal hozta a két hazai pontot és 140 fa lett a Csákánydoroszló előnye. A középső sorban 171 fára nőtt a csákányi előny, ugyan Cserpnyák Árpád révén egy pontot szereztek a gotthárdiak, de a mérkőzés már eldőlt. A befejező sorban Vilics Gábor is közel volt a 600-as fához, ezzel megérdemelt, 221 fa különbséggel szép játékkal sikerült begyűjteni a két pontot a hazai együttesnek.

Ifjúsági: 4:0 (1069-939). Simon B.514, Márton G. 555, illetve Végvári K./Végvári G. 451, Iván O. 488.

Sárvári Kinizsi–Oroszlányi SZE 2:6 (3271-3341). Sárvár, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Sárvári Kinizsi: Farkas 552, Boucsek 555, Németh A. 550, Csirkovits 540, Szijj 534, Gombos 540. Játékos-edző: Farkas Imre.

Ifjúsági: 4:0 (1146-1052). Balázs 580, Banai 566.

Ajka Kristály SE–TOPIDO Nagymizdó SE 2:6 (3258-3300). Ajka, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

TOPIDO Nagymizdó: Polgár 537, Rejtli L./Simon 552, Bagi I. 572, Gergó R. 537, Nagy J. 550, Hegedűs 552. Játékos-edző: Polgár Károly.

Az első sorban Polgár kikapott jól játszó ellenfelétől, pontot hozott viszont a Rejtli/Simon páros, akik sérülten vállalták a játékot. A második sorban Bagi Imre magabiztosan szerzett pontot, míg Gergó szoros meccsen maradt alul rutinos ellenfelével szemben. A befejező sort két-két ponttal és három fa különbséggel kezdték a csapatok. Nagy végig vezetve, Hegedűs pedig nagyot hajrázva megszerezte mindkét pontot. A Nagymizdó értékes pontokat gyűjtött a dobogóért folytatott versenyfutásban az egyik riválisa otthonában.

Ifjúsági: 3:1 (956-917). Sevecsek 500, Mayer 417.

Nagykanizsa–Balogunyom TK 0:8 (3176-3401). Nagykanizsa, férfi NB I.-es tekemérkőzés.

Balogunyom: Virág 575, Horváth M. 604, Cserei 564, Kuslics 572, Biró B./Horváth F. 536, Józsa 550. Edző: Svajda Győző.

Az első sorban Horváth Márton a 600 fát átlépve szerzett csapatpontot. Virág Bence szoros mérkőzésen győzte le ellenfelét: 2-0 és 43 fa volt ekkor a vendégeknek. A középső sorban Cserei Gábor és Kuslics Gergely is jó játékkal szerzett csapatpontot és valójában itt el is dőlt a mérkőzés, hiszen ekkor már 4-0-ra és 148 fával vezettek a vasiak. A befejező sorban Józsa Gábor magabiztosan győzte le ellenfelét, Biró Benjámint 60 gurítás után Horváth Flórián váltotta és nekik is sikerült a győzelem. A balogunyomi csapat ismét jól játszott és magabiztosan gyűjtötte be a két pontot.

Ifjúsági: 0:4 (1003-1089). Völgyi 567, Tóth L. 522.