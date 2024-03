Egy évvel ezelőtt nagyon sok múlt a szombathelyiek debreceni vendég játékán, hiszen a váratlan vereséggel lemaradtak az NB I.-ről Pődör Rebekáék. Most egészen más a helyzet, hiszen a vasiak fél lábbal már a legfelsőbb osztályban vannak, köszönhetően makulátlan mérlegüknek és annak a csapategységnek, amellyel a bajnokság megkezdése óta szárnyalnak és zsinórban 20 győzelmet arattak. A DVSC SCHAEFFLER U19-es alakulata ugyan csak 13. jelenleg a tabellán, helyezésük csalóka, mert a hat nyert meccsük között ott van az Esztergomi Vitézek elleni hazai (29-27), valamint az Eszterházy elleni szintén hazai bajnokijuk (29-24) is. A kis Loki egyszer játszott eddig döntetlent és 13-szor hagyta el vesztesen a pályát. Ezúttal még a tavalyinál is nagyobb meglepetés lenne egy esetleges hazai győzelem szombaton, a papírforma sima SZKKA-sikert ígér.