A József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület, a Debreczeni Team, a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Kick-Box Szövetség közös rendezésében zajlott Békéscsabán az Országos Kick-box Diákolimpia döntő. A maratoni versenyre 16 vármegye, 57 egyesület, 740 nevezés érkezett. Vas vármegyét a szombathelyi Controll SE, az Agrobio Classic Kick-Box és Box Club és a Castrum Sec-Dinamica SE Körmend sportolói képviselték.

A Controll SE kick-box szakosztálya kilenc versenyzőt nevezett az eseményre. Hatalmas meccseket vívtak a fiatalok, akik olykor erejükön felül, bátran odatették magukat, aminek meg is lett az eredménye. Dancszó Zoltán tanítványai 14 érmet, öt aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot hoztak haza Békéscsabáról.

Lakatos Erik és Horváth Szabolcs Andorka Imrével

Forrás: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend

Eredmények. Kadet II. 47 kg. Light-contact: 1. Kántor Krisztián. Kicklight: 2. Kántor Krisztián. 52 kg. Light-contact: 1. Kustánczi Dáriusz. Kicklight: 1. Kustánczi Dáriusz. 69 kg. Kicklight: 2. Szikora Máté. Light-contact: 3. Szikora Máté. Junior. 69 kg. Kicklight: 1. Rumankó Levente, 2. Somogyi Barna. Light-contact: 2. Rumankó Levente, 5-8. Somogyi Barna. 74 kg. Kicklight: 2. Somogyi Zénó. Light-contact: 5-8. Somogyi Zénó. 94 kg. Férfi. Kicklight: 1. Kovács Máté. Light-contact: 3. Kovács Máté. Női. 60 kg. Kicklight: 3. Barbarics Alexa, 5-8. Boncz Flóra. Light-contact: 3. Boncz Flóra, 5-8. Barbarics Alexa.

– Örömmel mondhatom, hogy egy szenzációs, új, fiatal csapat van kialakulóban – fogalmazott Dancsó Zoltán edző. – Ami a legfontosabb, hogy a fiúk és szüleik szemlélete egyezik az enyémmel, azaz eredményt csak akkor érünk el, ha dolgozunk és edzünk, de nemcsak hetente két alkalommal. Rengeteget tréningeznek a srácok külön is. Akárcsak korábban, most is a kadet II.-es fiúk célja a válogatottság. A srácoktól jó teljesítményt vártam ugyan, de ennyi döntős helyet, illetve aranyat még én sem reméltem. Rendkívül büszke vagyok valamennyiükre. A lányoknak még rutinra van szükségük, de a két bronz így szép eredmény tőlük.

Bedi Miklós és Kárász Lilia Mayer Gáborral

Forrás: Agrobio Classic Kick-Box és Box Club

Az Agrobio Classic Kick-Box és Box Clubot hárman képviselték. Bedi Miklós a juniorok 63 kg-os mezőnyében pointfightingban az aranyérem megszerzésétűzte ki célul, azonban be kellett érnie az ezüsttel. Polgár Patrícia kadet II.-ben +65 kg-ban kicklight és light-contact szabáyrendszerben is második lett. Kárász Lilia junior 60 kg-ban indult pointfightingban a dobogó harmadik fokán zárt.

– Mikinek már az elődöntője szoros, kiélezett meccset hozott, a döntőben pedig ugyan jól kezdett, viszont a második menetben magára húzta ellenfelét, aki rájött, hogy milyen taktikát érdemes alkalmaznia Miki ellen, aki így ezüstöt szerzett – értékelt Mayer Gábor klubvezető, edző. – Patrícia élete első versenyén mindkét szabályrendszerben döntőbe verekedte magát, ez az eredmény önmagáért beszél. Lilia ugyan meccset nem nyert, de rengeteg tapasztalattal gazdagodott.

Polgár Patrícia a dobogó második fokán

Forrás: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend két versenyzővel mérettette meg magát. Andorka Imre tanítványai közül Horváth Szabolcs idén junior korcsoportban versenyez -57kg ban. Minden súlycsoport, és korcsoportváltás nehézségekkel jár. A körmendi versenyző light-contact szabályrendszerben lépett először tatamira. Sajnos a helyi versenyzőt, Gyeraj Ákost látták jobbnak a bírák 2:1 arányban, így nem folytathatta Szabolc ebben a szabályrendszerben a küzdelmeket. Kicklight szabályrendszerben Galba Krisztián legyőzésével jutott Szabi a döntőbe, ahol a Király Team versenyzője várta. A kiélezett mérkőzés után a dobogó második fokára állhatott a körmendi kick-boxoló. Lakatos Erik junior 79kg light-contactban bronzérmet szerzett. A combrúgásos kicklight szabályrendszerben jobban szerepelt a versenyző. Első ellenfele egy soproni harcos,Takács Olivér volt, majd a makói Horváth Gergőt győzte le 3:0 arányban és így jutott a döntőbe. Bogos Botondal már nem bírt a dinamicás fiú, a szegedi sportoló magabiztosan húzta be a döntő küzdelmét. Erik ezüstéremmel gazdagíthatta éremgyűjteményét.