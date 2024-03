Az MKOSZ csütörtöki tájékoztatásában közölte, "újabb lépésként, a kosárlabda további népszerűsítése érdekében ablakot nyit a virtuális sportvilágra is".

"Reményeink szerint a globális elitkosárlabdán szocializálódott generációkat így is megszólíthatjuk, és a fejlődő hazai játék mellé is állíthatjuk ezzel a törekvéssel. Éppen ezért partnert kerestünk és találtunk a virtuális esport-világban, hogy a különféle tudásokat összeadva belépjünk egy számunkra új térbe. Tavasszal elindul az első magyar kosárlabda esport-torna, vagyis itt az MKOSZ és a Gamerland közös vállalkozása, a HUNBA2KET" - olvasható az állásfoglalásban.

A szövetség szerint a hazai kosárlabda erős szurkolói bázissal rendelkezik, a bajnoki mérkőzések jó nézőszámai mellett azonban nemcsak a sportolók, hanem a drukkerek utánpótlására is gondolni kell. Az újabb generációk pedig már nemcsak a sportcsarnokokból, hanem a nemzetközi és amerikai elitkosárlabda televíziós és online terepéről érkezve is hazai szurkolókká válhatnak.

"Hisszük, hogy jó munkával és nyitott kommunikációval nincs is akkora távolság Boston, Los Angeles, Phoenix, illetve Szombathely, Szolnok vagy Debrecen kosárpalánkjai között; hogy az NBA-játékon felnőtt magyar fiatalok is megtalálhatják hazai kedvenceiket" - közölte az MKOSZ, hozzátéve, egyedülálló kezdeményezés, hogy egy sportági szövetség odaáll egy szimulátoros számítógépes játék országos kiterjedésű bajnoksága mögé.

A jelentkezési határidő április 19. A menetrend alapján egy open kupa nyitja a sorozatot, amely után tízcsapatos bajnokságra kerül sor két hónapos online alapszakasszal, majd offline rájátszással a Gamerlandben, Közép-Európa legnagyobb gamer rendezvény-helyszínén, egymillió forintos összdíjazással.