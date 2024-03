A címvédő Falco (21 győzelem/3 vereség) listavezetőként várja a vasi klasszikust, míg a Körmend (11győzelem/13 vereség) a tabella 7. helyén szerénykedik. Ugyanakkor a Falco hullámzó formát mutat az utóbbi időszakban, az előző három bajnokiján kétszer is vesztesen hagyta el a pályát: kikapott Debrecenben (85-81), majd legutóbb Zalaegerszegen (97-85) – igaz, a két vereség között hazai pályán alaposan elverte a Szolnokot (88-75). Az MTE pedig egyenesen katasztrófális formát mutat: legutóbbi három bajnokiját elbukta, az Oroszlány (79-117), a Kecskemét (91-78), végül a Szolnok (85-90) is jobbnak bizonyult – ráadásul az Olaj ellen a Rába-partiak egyik kulcsjátékosa, Djogo ki lett állítva, aki így nem léphet pályára Szombathelyen. A Falco az alapszakasz-győzelemért küzd, míg a Körmend azért, hogy bekerüljön a felsőházi rájátszásba, a legjobb nyolc közé. A Falco nem engedheti meg magának, hogy zsinórban két rangadót elbukjon, míg a Körmendnek nagyon nem jönne jól zsinórban a negyedik vereség. A tét tehát mindkét oldalon nagy. A 12. fordulóban a Falco egyébként roppant simán, 101-65-re nyert Körmenden – és most is esélyesként lép pályára.

Milos Konakov, a Falco vezetőedzője

Fotó: © Cseh Gábor

Falco

– Újabb hét, újabb fontos meccs, újabb rangadó – mondta Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Mert a Falco–Körmend csata mindig rangadó, álljanak bárhol is a csapatok a tabellán. Motiváltan várjuk a meccset, szeretnénk győzelemmel kiszolgálni a szurkolóinkat – tudjuk jól, hogy milyen jelentőséggel bír ez a meccs számukra. Tudjuk hogy telt ház, nagyszerű hangulat lesz! Felkészültünk, teljes a keretünk. Negyven perces koncentrációt, szervezett csapatjátékot várok a fiúktól. Igyekszünk erős tempót diktálni, agresszívan kosárlabdázni, megpróbáljuk rögtön az elején magunkhoz ragadni az irányítást.

Körmend

A Körmendnek az ősi vasi rivális otthonában kellene feltámadnia, nehogy kicsússzon a legjobb nyolcból. Pontosan egy évvel ezelőtt, hasonló helyzetben nyertek Ferenczék.

Kocsis Tamás, a Körmend vezetőedzője

Fotó: Unger Tamás

– Nehéz mit mondani – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend mestere. – A Szolnok elleni legutóbbi meccs tripla büntetést jelentett számunkra. Egyfelől elveszítettük addigi legjobb játékosunkat, Djogot, akivel talán meglehetett volna a mérkőzés. Azonnali kiállítása azt is jelenti, hogy nem számíthatunk rá a Falco ellen, illetve Thomas kiállítása pedig annak a Pécsnek kedvez most, amellyel nagy harcban vagyunk a rájátszásért. Djogon kívül egyébként Morganra sem számíthatok, mivel ő meg lesérült a Szolnok ellen. A Falco ellen teljes kerettel sem mi lennénk a derbi esélyesei, de így, hogy ráadásul két kulcsemberünk is hiányzik, legalább 200 százalékra lesz szükség mindenkitől ahhoz, hogy egy jó rangadót játszhassunk Szombathelyen. Bízom a srácok jó mentalitásában.