Rosszul kezdte a meccset a Haladás, gyorsan hátrányba is került. És a folyttatásban sem tudta rendezni a sorait. Nem tudott mit kezdeni ellenfele agresszív futballjával, letámadásával, nehezen hozta ki a labdát, nem tudott támadást felépíteni, párharcokat is rendre elvesztette - tompán futballozott. Fordulás után valamelyest kiegyenlítettebb lett a játék mezőnyben - de továbbra is a Sopron volt veszélyesebb kapura. Igazán nagy helyzetet nem is dolgozott ki a házigazda - igaz, egyszer gyanús körülmények között mintha kezet ért volna a labda a soproni 16-oson belül, de a játékvezető nagyvonalúan továbbot intett. Czuczit viszont két sárgával kiállította - mi meglehetősen erős ítélet volt... Fontos mecset veszített el a Haladás - a Sopron győzelme megérdemelt.

Szenczi Imre: - Kár ezért a meccsért, mert ennél azért többet tudnak a fiúk - de most nem volt bennünk a győzelem. Nem tetszett a játékunk, hiányoltam az igazi küzdőszellemet, ma valamiért semmi nem akart összejönni, el vagyok keseredve. Ráadásul a meccsen történt egy sérülés és egy kiállítás is - ami csak tetézi a nehézségeinket, mert amúgy is létszámgondjaink vannak. De megyünk, dolgozunk, harcolunk tovább!