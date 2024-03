A címvédő Haladás listavezetőként fut neki a rangadónak, a Berettyóújfalu harmadik a tabellán – a két csapat között csupán három pont a különbség. A Berettyó nagy formában van, előző három meccsét (Veszprém, DEAC, Nyíregyháza) megnyerte. Az alapszakaszban a HVSE idegenben (4-3) és hazai pályán (3-2) is legyőzte riválisát – már a rájátszásban is találkoztak a felek, Szombathelyan a Haladás nyert 4-1-re.

A Berettyó kiváló csapat, tele válogatott (Nagy Imre, Rábl János, Nagy Kevin, Rafael Henrique de Silva) játékosokkal. A szakma, a közvélemény úgy vélte, hogy a Haladás első számú kihívója lesz az idei szezonban (is) - ám a Kecskemét meglepte a mezőny, beékelődött a két élcsapat közé. Hazai szempontból nagy téttel bír a meccs, hiszen ha Trencsényi János vezetőedző együttese idén negyedszer is kikap a Haladástól, az nagyon nem nézne ki jól - továbbá egy újabb vereség után biztosan lemondhat a tabella első helyéről, mai hazai pályaelőnyt jelentene a bajnoki döntőben. Persze a Haladásnak is jól jönne egy megnyugtató győzelem közeledve a rájátszás hajrájához.

A Haladásnak volt egy kis megtorpanása, két nyeretlen meccse egymás után - ikszelt Nyíregyházán (4-4), majd kikapott Kecskeméten (3-4) -, de azóta visszatért a győzelmek útjára, hazai pályán a Veszprémet (7-2), majd idegenben a Debrecent (1-5) verte el roppant magabiztosan - úgy, hogy utóbbi meccsen a gólgyáros csapatkapitány, Dróth Zoltán nem is szerepelt. A szombathelyi csapatból érdemes kiemelni Vas Ádám teljesítményét, ugyanis a rutinos válogatott játékos a rájátszás öt meccs alatt már hatszor talált a kapuba!

Nehéz meccs vár a Haladásra, de Berettyóújfaluban is jó esélye van a győzelemre a szombathelyi gárdának.