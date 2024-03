Szorgalmasan gyűjtögeti a km-eket a négyszeres kupagyőztes (2018, 2020, 2022, 2023) Haladás, az elmúlt hetekben ugyanis rendesen beutazta az országot: megjárta Nyíregyházát, Kecskemétet, Debrecent, és Berettyóújfalut – és most következik ismét egy debreceni túra. Az alapszakaszban a vasi gárda idegenben (1-2) és hazai pályán (2-1) is nagy csatában gyűrte le a DEAC-ot, ám a felsőházi rájátszásban már simán verte 5-1-re vendégként – utóbbi meccset március 18-án rendezték, még frissek az emlékek. A DEAC egyébként nincs jó formában, utolsó négy bajnokiját veretlenül tudta le. A Haladás a negyeddöntő esélyese – annak ellenére is, hogy a párharc első meccsét még kihagyja a sérült Dróth Zoltán.

A negyeddöntő párosítása: DEAC–HVSE, PTE-PEAC–Veszprém, Tiszaföldvár–Maglód, Újpest–Berettyóújfalu.

A HVSE–DEAC visszavágót április 3-án, szerdán (18.30) rendezik.